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「神秘黑圈」詭浮小鎮上空！　美居民震驚：活50年沒見過

▲▼「神秘黑圈」詭浮小鎮上空！　美居民震驚：活50年沒見過。（圖／翻攝臉書）

▲小鎮上空浮現神秘的「黑色圈圈」。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州出現詭異一幕，小鎮「邦納斯普林斯」（Bonner Springs）上空浮現一個巨大的「黑色圈圈」，宛如恐怖電影場景，讓當地居民震驚不已。

根據現場影片，黑色圈圈高掛天空，輪廓相當清晰，周圍甚至環繞著煙霧，但隨著時間過去，也逐漸消散了。目擊者、居民卡姆倫（Frankie Camren）驚呼，「有人能夠告訴我，這他X的是什麼嗎？我沒有使用任何app（濾鏡）。」

5日下午，卡姆倫騎著他的哈雷機車出門，行經鄉間小路時，意外目睹奇異景象，於是趕緊拿出手機拍攝，「我只是把車停在路邊，我快要50歲了，從未見過這種事情。」

First kinda cool thing I ever caught on video

Frankie Roman Camren 發佈於 2025年5月5日 星期一

卡姆倫一開始猜測，黑色圈圈或許是迫擊砲造成，但他騎車沿途並未聽見任何巨大聲響，因此很快又認為不太可能。另一名女性目擊者則推測，那可能是鳥群。

卡姆倫把影片分享至臉書，立刻引發話題，經過媒體報導後，又掀起一波熱議，「我的手機幾乎要炸了。」有趣的是，附近城鎮通加諾克西（Tonganoxie）前一天就有居民通報看見類似現象，只不過黑色圈圈比較小。

對此，《福斯新聞》的氣象學家提出可能解釋。他們分析，這個罕見的煙霧圈圈，很可能是某種爆炸的結果，還將其比擬為蕈狀雲的形成，也就是迅速上升的氣流，因為移動速度比周圍空氣更快，把煙霧困在一個環狀結構之中。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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