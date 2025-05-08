WSJ：中國誤判慘收超高關稅　回頭打出「芬太尼牌」向美示好

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，川普上任不久，就以芬太尼（Fentanyl）危機為由，對中國加徵20%關稅。北京當時駁斥，這是華府發動貿易攻擊的藉口，但這個立場被證明是習近平領導層的「誤判」，因為在那之後，兩國陷入針鋒相對的貿易戰。根據知情人士透露，中國現在已針對芬太尼議題，向美方釋出善意，替雙邊貿易談判創造契機。

芬太尼是一種合成類鴉片止痛劑，藥效比海洛因強上數倍，它所引發的藥物過量問題，每年在美國奪走數萬條人命。而製造芬太尼的化學品、也就是「芬太尼前體」（fentanyl precursors），由中國企業生產之後，通常透過網路銷售至墨西哥等地，經犯罪集團製造成為毒品芬太尼，大量販運至美國。

《華爾街日報》指出，芬太尼與一部分的川普關稅直接相關，但並非全部。美中陷入貿易戰後，雙邊持續尋找方法，緩和針鋒相對的貿易禁運。而知情人士透露，北京已於4月下旬詢問白宮，川普希望中方如何打擊芬太尼前體販運。作為回應，白宮也提出一系列建議，包括北京必須對前體販運集團發出強烈訊息，包括嚴厲懲罰警告。

▲美中周末將在瑞士會晤，外界紛紛期盼，能夠緩解全球前2大經濟體的緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）



北京針對芬太尼議題，對華府釋出善意，不僅替美中貿易談判創造契機，也替10日起在瑞士舉行的雙邊會談鋪路。本周末，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），將在瑞士會晤中國副總理何立峰，商討貿易與經濟議題。

這場美中瑞士會晤，在貝森特4日出席比佛利山莊一場私人活動之後敲定。他當時透露，自己的優先要務包括與亞洲國家達成貿易協議，並且特別對印尼的貿易框架表達讚許。

一名政府官員透露，白宮官員希望，瑞士會晤能夠成為美中「全面貿易禁運」結束的契機。但目前尚不清楚，究竟有多少川普幕僚抱持這種想法。值得注意的是，川普高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不會出席周末的瑞士會晤。

日本「野村控股」（Nomura）首席中國經濟學家陸挺也表示，周末的瑞士會談是「令人鼓舞的進展」，但他也提醒外界，不用太期待迅速降低關稅。