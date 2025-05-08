快訊／北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高、罷王鴻薇171%

▲罷免王鴻薇團隊發言人阿美。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，民團罷免藍委二階連署卻是多點開花、頻傳捷報，北市罷免藍委徐巧芯、王鴻薇、賴士葆團隊今（8日）聯合送件，其中最為指標性的罷免徐巧芯二階連署收到門檻178%、罷免王鴻薇171%，罷免徐巧芯領銜人曹興誠受訪表示，國民黨最近方寸大亂，很多招式都非常有爭議性，不斷給罷免添加柴火，他透露，罷免王鴻薇跟徐巧芯團隊都已經排點到各艱困選區幫忙，包含宣講、拉票等等。

▲北市罷藍團體聯合送件記者會，剷除黑芯領銜人曹興誠。（圖／記者林敬旻攝）



曹興誠表示，罷免徐巧芯今天送件達門檻175%、實際收到的是178%，但是後來造冊來不及，留了600份做為備份，感謝大家努力，他強調，為何要提罷免？昨天德國譴責朱立倫，說不該把台灣比喻成納粹，令人極度不安，這也是現在罷免國民黨立委的重要理由。

曹興誠批評，「藍委們去訪問中國，又不准國會通過相關報備法案，中共天天想消滅我們，問蔣萬安卻講不出來，令人極度不安」，國家的基礎是行政、立法、司法，這些藍色立委拼命要摧毀司法跟行政，杯葛憲法法庭、地檢署偵辦偽造文書也要包圍，完全無視台灣司法。

曹興誠直言，連最重要的國防外交預算也被砍的不能動彈，這都證明國民黨立委跟中共裡應外合，讓人極度不安，國民黨面對司法問題避而不談，天天講賴清德是納粹，連德國都看不下去，國民黨言行錯亂、邏輯顛倒，不能讓他們繼續下去，不能再花納稅錢養共匪，罷免一定要完成。

至於未來罷免策略，曹興誠表示，國民黨會不斷製造議題、讓大家保持熱鬧氣氛，比方說昨天德國在台協會就站出來，批評朱立倫比喻不恰當。國民黨真的是方寸大亂，很多招式都非常有爭議性，不斷給罷免添加柴火。曹也透露，罷免王鴻薇跟徐巧芯團隊都已經排點到各艱困選區幫忙，包含宣講、拉票等等。

而罷免徐巧芯收到全國最高，曹興誠認為，相信很多松信區選民會高興，7、8月罷免徐巧芯後，不用再浪費納稅錢養這個不適任立委，大家都會欣慰。

文山罷免賴士葆團隊表示，罷免賴士葆收到3萬4千份、137%的連署份數，要感謝罷免志工們，不畏烈日雨淋、一步一腳印走出這樣的成績，這都是志工的功勞，感謝出來連署的民眾，把這樣的重責大任托付給罷團，接下來也要努力達成大家期待。

罷免王鴻薇團隊透露，突破門檻後全力支援其他區域，把志工分配到全國，也勢必影響到收件量，擺攤最後一天突破4萬5大關，直接6日更收到4萬7、達到171%，最後送出4萬5千份，感謝民眾支持，志工們頂著不知道收到幾根中指，努力收件，自己以身為中山北松山居民為傲，但交件不是結束，接下來2個月是關鍵，希望民眾繼續保持關注，還有很多機會可以說服大家投下同意罷免票。