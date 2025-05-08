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「我是罷罷罷！」罷免洪孟楷二階送件54888　罷團：他值得最高連署

▲▼ 罷免洪孟楷團體今日二階送件54888份連署書。（圖／記者崔至雲攝）

▲罷免洪孟楷團體今日二階送件54888份連署書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國罷免國民黨籍立委案陸續完成第二階段連署送件，罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪刻不容楷」今（8日）一早就率團到新北市選舉委員會送件。罷團表示，洪孟楷是第一高票當選，值得第一高的連署書份數，今日送件5萬4888份，諧音「我是罷罷罷」，是法定送件門檻的142%。

領銜人方柏翔今（8）日一早率團到新北市選舉委員會送件。方柏翔表示，罷團收件約5萬5000份，今日送件5萬4888份，諧音「我是罷罷罷」，也帶了約2、300份連署書到現場預備，這次送件數超越台中第五選區「斷健行動」藍委黃健豪罷免案的5萬4451份。

方柏翔送件前致詞表示，他們終於走到一步，此時此刻沒有想說什麼政治口號，而是想要謝謝每一位走到現在的人，這段時間最辛苦的志工，感謝他們一起走到這邊，值得為大家感到驕傲，大家都是下班的時間做罷免活動，不管大太陽還是下雨都是一起收連署書，每天站在街頭被虧、被嗆、被踹，被冷眼看待，但是依然堅持站著，「因為台灣是我們的母親，我們是為母親擋風遮雨」。

方柏翔說，這場罷免行動是志工一天天撐起這場罷免行動，他們不是政黨不是財團，只是小老百姓，他們知道今天不站出來，明天就沒有和平站出來的機會。洪孟楷是全國第一高票當選的立法委員，所以值得全國第一多的連署書，今天54888份連署書，諧音「我是罷罷罷」，超過法定安全門檻的142%。

方柏翔強調，這場行動沒有結束，大家會撐到投票的那一天，把不適任的洪孟楷罷免掉，「我們要的不是送件而是改變」。最後方柏翔也帶領所有志工高喊「罷免洪孟楷，同意投起來，全國都要過，台灣有未來」，展現氣勢，志工們也開心拍手歡呼。

▲▼ 罷免洪孟楷團體今日二階送件54888份連署書。（圖／記者崔至雲攝）


 

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