與北市罷團送件只差1層樓　蔣萬安：全力支持5藍委且並肩作戰

▲台北市長蔣萬安出席信義區里長座談。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

全台大罷免持續延燒，台北市3個罷免國民黨立委賴士葆、徐巧芯和王鴻薇團體，今（8日）赴台北市選委會遞件；由於選委會就在信義行政中心，而台北市長蔣萬安同時間到只差一層樓的禮堂舉辦里長座談，現場人員嚴陣以待，蔣萬安表示，自己一定會全力支持北市5藍委，共同努力、並肩作戰。

罷免台北市5名藍委團體於6日起陸續送件，其中8日有反共護台聯盟大家長曹興誠及3個罷團「文山退葆」、「剷除黑芯、「山除薇害」，從一大早8時就到位於信義行政中心12樓的台北市選委會，由「文山退葆」率先送件，並定於9時在1樓前空地受訪，隨後9時30分為「剷除黑芯」送件、9時50分為「山除薇害」送件。

但巧合的是，蔣萬安於上午9時30分在信義行政中心13樓大禮堂舉辦「與信義區里長有約」座談會，使現場人員嚴陣以待，包括早上8時許就在地下停車場待命，還有人員於1樓持「禁止攜帶政治標語入內」告示牌，且13樓大禮堂外的樓梯，更駐守逾十名人員預防罷團上樓。

而平常總會遲到的蔣萬安，8日也罕見於9時30分準時抵達現場。被問到關於樓下罷團正在送交連署書，蔣萬安表示，「我會全力支持台北市5位國民黨立委，我們一定會共同努力、並肩作戰。」

▼為避免在樓下選委會遞件的罷免台北市5藍委團體上樓，信義行政中心逾十名人員在樓梯間駐守。（圖／記者袁茵攝）