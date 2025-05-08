國民黨稱保訓會預算一毛未刪　保訓會打臉：通案刪減1442萬元

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院下屬公務人員保障暨培訓委員會日前發函文指出，因立法院預算刪減導致調訓比例調降。國民黨團昨痛批，根據可公開下載的中華民國114 年度中央政府總預算案審查總報告指出，國家文官學院114年度公務預算，藍白無任何刪減提案，且一毛未刪，「民進黨公然造謠，破壞文官中立。這是國家的悲哀」。對此，保訓會7日列出，114年度立法院預算審查決議通案刪減1442萬元，其中基礎訓練預算刪減514萬5千元，各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，2項訓練經費合計刪減899萬9千元。

對於國民黨團說法，保訓會指出，114年度編列數較113年度增加4,423萬6千元，並非報載的5,865萬6千元，係包括新增教學大樓的學員餐廳宿舍補強工程與防水工程3,603萬1千元；人事費配合調待增加427萬元；增列消防設備汰換經費等236萬元；配合學員受訓餐費調整及反應物價電費調漲增加相關辦訓費用等157萬5千元。上述經費依法必須專款專用，不得流用至遭通刪之訓練經費。

保訓會表示，為因應前項各項晉升官等訓練刪減385萬4千元，因此保訓會將114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練調訓比率由16.5％微幅調整為15％，力求不損及公務人員權益。

有媒體報導指出「保訓會發函，誣指因藍白刪預算，須調降受訓人數」，保訓會澄清，該會114年2年18日公訓字第1142160064號函說明一內容為「……茲因本會所屬國家文官學院114年度預算遭立法院刪減致影響容訓量……」，並未提及任何特定政黨刪減預算，報載內容絕非事實，特此澄清。