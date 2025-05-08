德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

▲國民黨主席朱立倫（中間）。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」德國在台協會7日發表公開聲明，並點名譴責朱立倫。協會表示，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。然而德方說法也引起國民黨、民眾黨支持者不滿出征，藍營粉專政客爽反嗆，德國反過來批評對抗獨裁者的邏輯，非常荒謬，該感到羞恥的是德國，有什麼資格罵國民黨？民眾黨備位陸配立委李貞秀則直言，有良知者都應反對當今的賴政府，歷史不會因為捂住嘴巴就不存在。

對於朱立倫說法，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 (National Socialism) 的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

德方點名批評朱立倫，也引起藍白不滿。藍營粉專政客爽表示，德國應該反思自己在二戰的行為，每一次談到這個話題時，你們最應該先說的是「對不起，我們曾經傷害了上千萬人」，而不是指責他國在野黨批評執政者像希特勒，這個意思是指「獨裁專制」，反過來批評對抗獨裁者的邏輯，非常荒謬。

政客爽指出，德國現在譴責的不只是一個普通的在野黨，更是二戰時期跟你們站在對立面的中華民國國民黨，而譴責的理由居然是因為國民黨批評執政者像希特勒，該感到羞恥的是德國，因為你們產生了一位惡名昭彰、全世界都知道的邪惡獨裁者。

政客爽直言，猶太人直到現在都還很感念中華民國在國民黨領導時的一位外交官，他叫作「何鳳山」，二戰初期派駐奧地利不惜違抗上司之令即使被記過也要簽發5千多份生命簽證，幫助猶太人躲過納稅屠殺。你們德國傷害了上百萬的猶太人，有什麼資格罵國民黨？

政客爽嗆聲，全世界人民該失望的是德國，因為此時此刻，你們反而在檢討「批判希特勒的人」，你們應該是呼籲的是現在台灣執政者，不要走向希特勒的錯誤。干涉他國內政，是一件有失水準的行為，尤其德國曾經是對不起世界各國的邪惡國家。

白營粉專迷因台式民主也嗆聲，德國是他媽懂個屁？去科普一下台灣現在發生什麼事再來嘴好嗎？

對於德國在台協會稱「我們應該共同努力，確保納粹時代的罪行，永不被遺忘，並且強化歷史意識。」民眾黨備位陸配立委李貞秀則直言，走向獨裁非一天造就，台灣的民主自由走到今天尤其可貴，任何有良知的人都應該敢於反對當今的賴政府大開民主倒車，警惕執政當局帶頭分化族群挑起爭端，歷史不會因為捂住嘴巴就不存在⋯⋯