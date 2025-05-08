幕後／二階連署翻牌！罷藍委至少「25區要投票」　大罷免還有隱憂

▲國內大罷免潮熱絡。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨35個區域立委面臨罷免，罷團紛紛送案、掀牌連署份數，目前預期將有31個選區罷團送件，而苗栗陳超明、邱鎮軍，以及彰化謝衣鳯、新竹徐欣瑩4案距離法定門檻仍有不少差距，另外，送件的31罷團雖至少取得補件資格，其中仍有6個罷團連署困難不小，預估最後罷免成案數會落在25至28個，對於最後三階投票，知情人士評估，雖二階連署取得不小戰果，但國民黨426遊行完全激發深藍支持者熱情，屆時進到投票階段正面對決，勝負猶未可知，相關罷免宣傳及戰略仍要戰戰兢兢。

根據罷團內部民調顯示，各區域支持罷免藍委都超過三成、甚至接近四成，雖然反對罷免者仍維持半數，但雙方會出來投票的人數仍有相當程度差異；而民調也顯示，藍委滿意度、不滿意度皆呈現上升狀況，在藍營426萬人大遊行後，深藍陣營的熱情確實有被挑起，可能成為罷免戰最大變數。

知情人士認為，成也426、敗也426，大動員確實激起藍營支持者熱情，卻也讓提案罷免的一方產生危機感，一些離收件門檻差臨門一腳的選區，也在這時候順利闖關，雙方此消彼漲、差異不大。

知情人士坦言，若國民黨可以動員出自己全部支持者，罷免要通過還是非常困難，雙方動員能力將決定罷免成敗，現在二階罷免順利，自然是一大進展、值得慶賀，但就各項數據來看，反對罷免者仍占多數，必須要戒慎恐懼，時時上緊發條。

另外，知情人士也分析，以現在二階送件的選區，最終投票要跨過25%門檻絕非難事，尤其是花東、雲林地區，但國民黨的動員能力依然驚人，426的遊行就足以證實，屆時如果藍營成功激起支持者熱情，罷免局勢絕對相當吃緊，接下來到最終投票環節還有一段時間，絕對要持續衝刺、為罷免熱情保溫，否則對最後罷免情勢絕不樂觀。

