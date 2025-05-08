　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

▲▼謝龍介聯訪。(圖／記者陳煥丞攝)

▲謝龍介。(圖／記者陳煥丞攝)

記者崔至雲／台北報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，今（8日）偵查終結，檢方依涉偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌，提訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。對此，國民黨立委謝龍介指出，尊重地檢署調查，他們會全力協助當事人到法院來捍衛他們的清白，偵辦告一段落，也會把所有人力集中，投入第二階段的罷免連署。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，國民黨台南市黨部莊姓副主委、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人等11人，為達成罷免提議人數，於2025年1月間先以公務電腦下載黨員名冊或利用紙本資料，再由相關人員將黨員的姓名、出生年月日、身分證字號、戶籍地址等個資，未經當事人同意逕自填入提議人名冊欄位，並偽簽於「簽名及蓋章欄」，遞交中選會。此舉不僅損及被冒名黨員權益，也妨礙中選會審核程式正確性，檢方依法提起公訴。

此外，另有37名參與抄寫者雖涉犯偽造罪嫌，惟因多為出於親友情誼協助，非本案核心，且犯後坦承，檢方予以緩起訴，並須繳交1至10萬元不等緩起訴處分金，及參與法治教育課程，藉以強化民主程式與資料保護的法律意識。

對此，謝龍介表示，尊重地檢署調查，他們會全力協助當事人到法院來捍衛他們的清白，偵辦告一段落，也會把所有人力集中，投入第二階段的罷免連署。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！40歲絕美狀態曝
朱亞虎作證爆嗆「只是穿針引線的人」　沈慶京下命令我不得不做
快訊／電車線掉落　普悠瑪號卡半途
國旅觀光低迷！　恆春知名火鍋店熄燈
國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署
400萬忘了帶下車！　今晚將現身點交領回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

鄭麗君忙關稅談判　美國投資高峰會改派龔明鑫出席

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

朱立倫指賴清德行為如希特勒　行政院：非常不恰當的比喻

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

連署造假案連環爆　國民黨民調：逾五成民眾認司法迫害在野黨

譴責國民黨不當援引納粹歷史　時力：別再用反智言論挑戰國際底線

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

鄭麗君忙關稅談判　美國投資高峰會改派龔明鑫出席

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

朱立倫指賴清德行為如希特勒　行政院：非常不恰當的比喻

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

連署造假案連環爆　國民黨民調：逾五成民眾認司法迫害在野黨

譴責國民黨不當援引納粹歷史　時力：別再用反智言論挑戰國際底線

研華4月營收61.43億元　年增28.97%

粉紅超跑停正德高中！許效舜、威廉現身緊跟　喊：走到走不動為止

白沙屯媽回鑾下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」機動交管

威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺　下注幸運色一次看

快訊／熱飆37.1度　3縣市「高溫警示」

台灣Skoda「三款熱門車系」推優惠！全標配9氣囊、Level 2輔助系統

【廣編】啦啦隊女神邊荷律來臺路跑初體驗！臺北舒跑杯兩萬人一起健康開跑！

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒再鑽轎腳跪地淚謝

正德海運首季EPS0.28元　今年兩艘節能新船估獲利逐季增

《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

政治熱門新聞

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

以色列跟進譴責　朱立倫怒：別干預各國內政

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

德國在台協會譴責朱立倫　國民黨發聲了

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

朱立倫、解放軍齊轟賴清德納粹　普丁昔也抹烏克蘭納粹發動戰爭

北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

賴清德澄清：「脫中入北」是學者主張

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

LIVE／賴清德歐戰勝利紀念發表演說　跟習近平互搶二戰史觀話語權

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

更多熱門

相關新聞

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

台南地檢署8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁人，涉嫌為了募集罷免民進黨籍立委林俊憲、王定宇連署書，在10天內狂抄黨員名冊，充作罷免提案連署人，其中還有黨工為了完成個人配額，還以每份3元代價請黨工代抄，南檢先依偽造文書等罪起訴莊等11人，另緩起訴37人，同時分案調查其他相關人士涉案情節。

「台灣自治政府」假冒律師又詐騙　5人起訴

「台灣自治政府」假冒律師又詐騙　5人起訴

連署造假燒　連勝文：藍無法查核黨員近況

連署造假燒　連勝文：藍無法查核黨員近況

清大師出作業「宣傳大罷免」惹議　校方：請老師調整內容

清大師出作業「宣傳大罷免」惹議　校方：請老師調整內容

二階達標率175％　徐巧芯沒在怕：我一定贏

二階達標率175％　徐巧芯沒在怕：我一定贏

關鍵字：

台南市黨部起訴謝龍介司法連署大罷免

讀者迴響

熱門新聞

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面