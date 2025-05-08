藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

▲謝龍介。(圖／記者陳煥丞攝)



記者崔至雲／台北報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書案，今（8日）偵查終結，檢方依涉偽造私文書及非法利用個人資料等罪嫌，提訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。對此，國民黨立委謝龍介指出，尊重地檢署調查，他們會全力協助當事人到法院來捍衛他們的清白，偵辦告一段落，也會把所有人力集中，投入第二階段的罷免連署。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，國民黨台南市黨部莊姓副主委、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人等11人，為達成罷免提議人數，於2025年1月間先以公務電腦下載黨員名冊或利用紙本資料，再由相關人員將黨員的姓名、出生年月日、身分證字號、戶籍地址等個資，未經當事人同意逕自填入提議人名冊欄位，並偽簽於「簽名及蓋章欄」，遞交中選會。此舉不僅損及被冒名黨員權益，也妨礙中選會審核程式正確性，檢方依法提起公訴。

此外，另有37名參與抄寫者雖涉犯偽造罪嫌，惟因多為出於親友情誼協助，非本案核心，且犯後坦承，檢方予以緩起訴，並須繳交1至10萬元不等緩起訴處分金，及參與法治教育課程，藉以強化民主程式與資料保護的法律意識。

對此，謝龍介表示，尊重地檢署調查，他們會全力協助當事人到法院來捍衛他們的清白，偵辦告一段落，也會把所有人力集中，投入第二階段的罷免連署。