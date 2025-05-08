　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯曝「東成風電計畫」與崇越關係密切　控郭智輝涉圖利該說清楚

▲▼徐巧芯質疑郭智輝涉嫌圖利。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯質疑郭智輝涉嫌圖利。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，下同）

記者郭運興／台北報導

根據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣設置25部風力發電機，引起地方民怨。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）點出4項問題，其中，此計畫聯繫單位與「光宇公司」吻合，崇越集團對光宇公司持股高達78.9%，證明東成電力與光宇工程、崇越集團，甚至經濟部長郭智輝關係相當密切，此計畫不僅有圖利崇越疑慮，也對台東海岸線景觀有很大衝擊，郭智輝請說清楚，不要把經濟部當成自家企業的綠色通道。

徐巧芯表示，由東成電力股份有限公司規劃的「東成陸域風力發電計畫」，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉外海設置25部風力發電機組，此計畫已經在環境部環評開發案論壇網站上架，引起極大反彈，國民黨台東立委黃健賓、民進黨立委陳瑩都反對東成發電，因為在海岸插上風電機組，將直接破壞台東美麗的海岸線。

徐巧芯表示，細看相關資料，「東成電力股份有限公司」的「籌備處」目前已完成設置，聯繫單位與電話與「光宇工程顧問有限公司」吻合，而光宇公司的的登記地址為台北市內湖區堤頂大道二段483號，就恰好位於崇越集團總部內。

徐巧芯說，同時，崇越集團對光宇公司的持股高達78.9%、崇越集團旗下建越科技工程的持股也達22.1%，且光宇工程的負責人，現職為崇越集團代理集團董事長、建越科技工程董事長，再再證明東成電力與光宇工程、崇越集團，甚至郭智輝部長的關係都相當密切。

接著，徐巧芯點出「案子有幾個不合理之處」，第一，此計畫的接案公司東成電力、光宇工程顧問公司竟然與崇越集團關係如此密切，崇越對光宇的持股近八成，以郭部長與崇越的關係，儘管現在已無股份，難道就沒有圖利崇越、利益迴避的問題，郭部長難道沒有球員兼裁判的疑慮嗎？

徐巧芯認為，郭智輝這樣的做法，就是利用經濟部長身分，直接將手伸進我國的風力發電產業，計畫如果完成，代表接下來的東部風力發電網建構、未來的發電穩定都要交由崇越集團及其公司負責，東成是否夠格、光宇工程是否夠能力執行這個風電計畫，不只她，很多民眾對崇越都有很大疑問。

徐巧芯指出，第二，她看過「東成陸域風力發電計畫」的計劃圖，25座風電機組將橫跨台東外海數10公里的海岸線，將引以為傲的台東美麗海岸破壞殆盡，她認為台電應該用更嚴謹態度評估，討論東部是否也需要發展風電，是否有這麼大的用電需求，而不是為了蓋而蓋，還是只為了圖利特定人士及企業。

徐巧芯再指，第三，她也發現，崇越集團自110年入主光宇工程顧問公司後，光宇就取得不少台電標案，與經濟部維持合作關係，從110年到郭智輝部長去年上任，再到今年提出的「東成陸域風力發電計畫」，是否牽扯更多利益關係，需要社會大眾持續關注。

徐巧芯提到，第四，郭智輝在擔任經濟部長前（110/9/13），接受媒體訪問時就說了「要投資光宇4.4億元做能源事業」，如今看起來根本早有預謀。經濟部長的身分只是讓他的集團與旗下公司賺更大，這難道沒有涉嫌圖利嗎？

徐巧芯強調，這個案子不是單純的風電投資案，不僅有圖利崇越的疑慮，也對台東的海岸線景觀有很大衝擊，郭智輝部長應該要公開說明，說明在此案的角色，與光宇公司，甚至東成電力的關係，政府也應該政介入調查，以昭公信。

而郭智輝則回應，無論是崇越子公司或崇越事務，他五年前就已不管，因此對這項指控非常訝異；相關議題，立委在立院經委會也質詢過，東岸風電開發若縣府不同意，經濟部也不會通過。

▲▼徐巧芯質疑郭智輝涉嫌圖利。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯質疑郭智輝涉嫌圖利。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
面交20多次　台中董娘6000萬遭榨乾
台幣升值、油價下跌　長榮航：票價仍看供需
韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘暴怒拍桌
獨／楠梓8小時發現3屍體！父失聯多日...兒急返家驚見倒臥室
女童弄濕特斯拉！　律師揭4重點：不必賠
習近平抵克宮！將與普丁一對一會談　討論烏克蘭與美俄議題
快訊／澎恰恰仍欠7千多萬！　金主們不忍了
偷拍60女私密片　北市警救護女病患竟狂攝下體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海委會、金管會共推「藍海ESG行動」　擴大海洋保育合作量能

崇越子公司疑涉台東風電　黃建賓3問郭智輝：誰下令？

韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘朝野協商暴怒拍桌

批國民黨製造外交災難　吳沛憶：粗暴言論絕不能代表台灣

幕後／二階連署翻牌！罷藍委至少「25區要投票」　大罷免還有隱憂

多人認罪！罷免綠委連署近7成都是抄的　苦主林俊憲回應了

TPOC民調／72%民眾認「死亡連署」不合理　藍支持者也有六成反對

客委會控藍委凍刪預算　林思銘怒轟古秀妃：辭職下台去當側翼

徐巧芯曝「東成風電計畫」與崇越關係密切　控郭智輝涉圖利該說清楚

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

海委會、金管會共推「藍海ESG行動」　擴大海洋保育合作量能

崇越子公司疑涉台東風電　黃建賓3問郭智輝：誰下令？

韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘朝野協商暴怒拍桌

批國民黨製造外交災難　吳沛憶：粗暴言論絕不能代表台灣

幕後／二階連署翻牌！罷藍委至少「25區要投票」　大罷免還有隱憂

多人認罪！罷免綠委連署近7成都是抄的　苦主林俊憲回應了

TPOC民調／72%民眾認「死亡連署」不合理　藍支持者也有六成反對

客委會控藍委凍刪預算　林思銘怒轟古秀妃：辭職下台去當側翼

徐巧芯曝「東成風電計畫」與崇越關係密切　控郭智輝涉圖利該說清楚

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

再海放頭旗！白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

BMW攜手台北當代藝術博覽會　「用M3作畫」致敬Art Cars 50周年

被控訴到處跳票害乾兒子被黑道電擊　澎恰恰忍住悲傷回應了

台東焚化廠資訊公開再升級　新版監測網頁說明會加強溝通

19歲妹流淚照太美...遭盜圖「代言高潮針」！她崩潰：被視覺強暴

黑鷹直升機緊急出動　跨海後送蘭嶼中風船長

勝利勳章閃耀台南市議會！　空航技校友總會展百枚榮耀紀錄韓國瑜致賀

台中爵士酒吧推「快閃午午餐」　勤美洲際「IL LIMONE沐檸」開幕

基隆捷運邁大步！謝國樑率議員團實地考察新北環狀線　加速建設腳步

市價6千萬！泰國領「海洛因行李」飛桃園機場　德籍男子下場慘

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

政治熱門新聞

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

以色列跟進譴責　朱立倫怒：別干預各國內政

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

德國在台協會譴責朱立倫　國民黨發聲了

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

朱立倫、解放軍齊轟賴清德納粹　普丁昔也抹烏克蘭納粹發動戰爭

北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

賴清德澄清：「脫中入北」是學者主張

LIVE／賴清德歐戰勝利紀念發表演說　跟習近平互搶二戰史觀話語權

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

更多熱門

相關新聞

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

質疑罷團錢從哪來！　陳玉珍喊話國民黨提告：從台北一路告下去

國民黨近日捲入罷免偽造連署疑雲，多處黨部遭到檢調搜索，黨主席朱立倫則多次批評「檢調辦藍不辦綠」。對此，國民黨立委陳玉珍今（8日）也質疑罷藍團體經費從何而來，現在不能收受政治獻金，經費有可能全是罷團出的嗎？自己不相信沒有用到別人的錢，檢調為什麼不查？她也建議國民黨「我們要去告啦，每個地方、每個縣市都告一遍，從台北一路告下去，檢調就給我查，沒有辦的話，憑什麼辦中國國民黨」？

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

藍台南市黨部11人遭起訴　謝龍介：尊重司法、全力轉戰二階段連署

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署

連署造假燒　連勝文：藍無法查核黨員近況

連署造假燒　連勝文：藍無法查核黨員近況

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

關鍵字：

大罷免大罷免徐巧芯國民黨民進黨郭智輝東成陸域風力發電計畫

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

大谷拚40－40－40異次元紀錄

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面