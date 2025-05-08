客委會控藍委凍刪預算　林思銘怒轟古秀妃：辭職下台去當側翼

▲林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

客委會發文指國民黨客家立委支持刪減、凍結客委會預算。對此，國民黨立委林思銘表示，客委會今年預算較去年增加新台幣2.32億元，客委會主委古秀妃也曾公開承認，如今古秀妃自降格調淪為側翼網軍，忘了自己是客委會主委，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。

客委會7日在臉書粉絲團發文指出，尊重國會預算審查職權，但文化預算應基於專業與族群需求審議，不應於協商中反覆翻案，甚至遭扭曲為政治攻防工具，也不應為個人所需透過資訊落差操作片面錯假訊息。

林思銘表示，客委會公開發文指責竹苗客家立委，沒有強力維護客委會預算，企圖想把施政不力的責任，甩鍋客家立委。他只能說，請客委會主委古秀妃把心思放在如何維護客家權益、發揚客家文化、客語世代傳承，否則更適合當民進黨客家部主任，而不是客委會主委。

林思銘指出，在院會預算審查時，客委會的預算僅刪減300萬元，占預算總額0.07％，減列原因是客語傳播行銷計畫已含媒體宣導費，預算重複編列。另外有凍結5億2000萬元，則是業務費凍結30％（4億1640萬元），並非所謂「削減5億元」。凍結預算與刪減預算完全不同概念，預算凍結是立法院履行監督職責之必要作為，民進黨過去在野時，也經常使用凍結預算作為監督政府的手段，請執政黨不要一再雙標。

林思銘也提到，古秀妃日前在立法院院會曾公開承認今年預算比去年增加4億多，但經主計總處計算統刪比例後，刪減1.9億元，法定預算數高達41億8千萬元比去年法定預算39.48億元，仍足足增加2.32億元，這是公開且不爭的事實。再者，如果古秀妃這麼關心預算，為何4月22日卓榮泰指示所有預算解凍報告全數送到立法院待審，客委會卻拖到五月初才將解凍案送至立法院要求解凍，客委會真的是缺預算，還是缺乏行政執行能力？

林思銘轟，客委會在民進黨發動全台大惡罷二階連署之際，不僅批評立委監督，還大動作發文指責抹黑客家立委沒有全部護航，自降格調淪為側翼網軍，古秀妃忘了自己是客委會主委，如果這麼想當側翼網軍，辭職下台去當側翼才真的適才適所。

林思銘也向古秀妃喊話，「你是客委會主委，不是民進黨客家部主任」，不要辜負客家鄉親對你的期待，客家人要的是為客家人用心服務、爭取權益的客委會，不是只想搞大惡罷的側翼罷團。客委會是全台、全球客家人的客委會，不是民進黨的，更是不是賴清德、卓榮泰鬥爭異己的工具，請古秀妃主委認清角色，做你該做的事。

