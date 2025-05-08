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多人認罪！罷免綠委連署近7成都是抄的　苦主林俊憲回應了

▲▼林俊憲 聯訪 批評對手不應該聯手國民黨 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台南地檢署8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，為募集罷免綠委林俊憲、王定宇連署書，在10天內狂抄黨員名冊，還有黨工為了完成個人配額，以每份3元代價請黨工代抄，各3000份連署中，偽造份數分別有1934份、1679份，南檢先依偽造文書等罪起訴莊等11人，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因坦承犯行，都處分緩起訴。對此，苦主林俊憲表示，這是一場集體、系統性舞弊，「造假怎麼來的？起訴書寫得清清楚楚，國民黨不要再亂扯司法迫害」。

起訴指出，莊占魁是在2025年1月20日晚上10點半，接到國民黨中央委員會某要員電話連絡，指示在2月1日繳交罷免立委林俊憲、王定宇第一階段提議人名冊各3000份，莊占魁隔天上午立刻在台南市黨部開會，分配各黨工目標責任額，並要求各責任區負責黨工需在1月31日前完成，黨工們除了自己未經名冊上個人同意或授權，擅自抄寫偽造罷免提議人名冊外，也會找親友或志工協助，其中，台南市中西區林姓執行長為了完成罷免林俊憲的600份提議人責任額，以每份3元代價，找人代抄了307份。

南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。檢察官最後將莊占魁等11名台南市黨部幹部依偽造文書、非法利用個資等罪嫌起訴，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因非核心成員，且坦承犯行，都處分緩起訴。

林俊憲表示，從起訴書可以發現，這是一場集體、系統性舞弊，國民黨這次也有很多人認罪，可以發現整體作弊的痕跡就是由上而下交代，尊重人民罷免權，但對於這種集體造假舞弊，當然要追查到底。

林俊憲呼籲，國民黨不要再亂扯司法迫害、賴清德、民進黨壓迫，起訴書寫得很清楚，國民黨內有很多人、包含志工都認罪，也交代得清清楚楚，這場集體舞弊、造假是怎麼來的。

林俊憲指出，也肯定司法追查到底的態度跟決心，也要請司法再了解，像這樣的造假作弊，是地方自己決定還是更往上層級，有無包含台南市黨部主委、中央黨部？司法應該要追查到底，造假舞弊是破壞台灣民主自由，司法要有一定態度。

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