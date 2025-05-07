行人先走「號誌2措施」最有感　交通部祭獎勵金拚1756處改善

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

日前有民調顯示，近9成民眾支持「行人早開時相」讓行人提早5到10秒先行，8成4民眾支持「行人專用號誌」，針對該兩項民眾有感政策，交通部宣布將祭出獎金，最高15萬元，目標今年要設置198處行人專用時相、1558處行人早開時相，要拼設置1756處。

交通部長陳世凱表示，最近觀察到針對交通議題的民調，民眾最贊成和關心議題是行人早開時相，行人號誌提早5到10秒鐘亮綠燈先行，支持度高達89.6%，設置行人專用號誌，某些時段讓給行人專用通行的號誌，支持率達84.7%。

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陳世凱指出，交通部會來積極推動民眾最希望的兩件事，包括29.5%民眾希望交通部優先推行「行人早開時相」，20.8%民眾支持「行人專用號誌」，因此交通部會提出獎勵鼓勵地方政府推動。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

根據交通部規劃，114年將設置直轄市、非直轄市1000處路口以上、非直轄市1000處路口以下等組別，每組前兩名提供獎勵金。其中直轄市第一名獎勵金15萬元、第二名10萬元；其他組別第一名獎金10萬元、第二名5萬元。除每組前兩名會給予交通補助和獎勵金外，成效也會納入115年道安考評工作評分項目，未達目標值縣市則會於道安記者會公布。

根據交通部統計，目前行人早開時相路口有4721處、行人專用號誌路口則有1370處，總共有6071處。交通部也設定目標，114年行人專用時相要設置198處，行人早開時相要設置1558處。