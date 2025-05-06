　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 國發會龔明鑫 立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

東部交通建設長年落後西部，如今票價調漲恐又加重花東居民負擔，國民黨立委黃建賓今（5日）於總質詢時，要求中央必須在調漲前推出花東優惠票價，並研議加開南迴早晚班次，對此行政院長卓榮泰允諾會在調漲前確定優惠方案，交通部長陳世凱也承諾會研議調整南迴班次。

黃建賓指出，根據媒體揭露，交通部目前規劃的花東專屬優惠方案只有會員點數加倍，等於只有2%折扣金，若用台北到台東來回自強號票價計算，只能折扣約19元，跟來回票價調漲306元相比，根本是杯水車薪，另對於許多不會使用智慧型手機的年長者而言，會員制優惠更恐怕看得到吃不到。

黃建賓強調，他不斷爭取花東專屬優惠票價跟折扣，就是因為東部的交通選擇及安全性，都比西部更為不足，結果票價卻漲得跟西部一樣貴，「要東部人怎麼接受？」黃建賓表示，他已多次要求中央研議花東基金專款專用補貼，除獲得國發會主委及交通部長認同，連民進黨立委也呼應此方向，但交通部卻沒有任何具體作為。

黃建賓並提出兩點要求，第一，交通部必須要在台鐵新票價上路前，規劃好花東優惠票價方案，並研議直接補貼或折扣方式，而不是只有會員制點數優惠；第二，交通部必須立刻與國發會開會研商花東基金補貼事宜，並進行提案申請，作為穩定財源。

對此陳世凱回應，花東會員制點數加倍，有可能是4倍、5倍，會對花東多一些優惠，平日優惠也會更多；卓榮泰表示，如果真只有2%優惠票價，「不要說委員，我也覺得難以接受」，並向黃建賓保證，交通部一定會在調價前確定花東優惠方案且開始適用。

黃建賓也要求交通部，必須增加台東往返高雄的清晨與深夜班次，讓民眾無論到高雄就醫、讀書、工作，都能當日來回，減少交通時間及衍伸住宿成本，照顧台東人行的正義。陳世凱也承諾，這個部份的需求確實存在，會研議來調整班次，南迴軌道建設也一樣會往持續前推進。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報！下到深夜
Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」
1檔ETF爆量強彈溢價逾7%　發行公司示警
萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀
女大生「校內遭客運輾壓」！傷勢嚴重
粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺
各國央行出手？台幣領漲亞洲貨幣　彭博：川普動搖美元避險地位

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批政府「跪族談判」　葛如鈞：匯率波動暴央行失能與金融韌性不足

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

明開偵查庭！李孝亮已做好準備　若羈押將寫書、徵委託人幫罷免送件

藍委要郭智輝秀餐廳發票　「若真的自己出錢應還他清白」　

台幣狂飆如喪權辱國「台版廣場協議」　凌濤：又承諾美國什麼？

共諜案頻傳　卓榮泰：洩密境外敵對勢力處罰應加重

匯率議題納未來台美談判範圍？　卓榮泰：未來不敢斷言

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　王定宇斥假消息：花自己錢有問題？

基捷重大突破！侯友宜、謝國樑有共識　促中央加速審議

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

批政府「跪族談判」　葛如鈞：匯率波動暴央行失能與金融韌性不足

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

明開偵查庭！李孝亮已做好準備　若羈押將寫書、徵委託人幫罷免送件

藍委要郭智輝秀餐廳發票　「若真的自己出錢應還他清白」　

台幣狂飆如喪權辱國「台版廣場協議」　凌濤：又承諾美國什麼？

共諜案頻傳　卓榮泰：洩密境外敵對勢力處罰應加重

匯率議題納未來台美談判範圍？　卓榮泰：未來不敢斷言

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　王定宇斥假消息：花自己錢有問題？

基捷重大突破！侯友宜、謝國樑有共識　促中央加速審議

張育成左肩傷勢恢復良好　預計周五起進行室內揮棒訓練

未受關稅戰影響　大陸4月港口出貨量成長7％

夫妻東京自助3天！同事搭同班機「帶老媽硬跟」　行程全毀崩潰

批政府「跪族談判」　葛如鈞：匯率波動暴央行失能與金融韌性不足

快訊／3縣市大雨特報！下到深夜　山區防坍方落石

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

高雄區農改場開發芭樂葉果茶　健康機能茶飲新選擇

「桃園鐵路地下化」延至2033年通車　經費增769億

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

【女狂追偷拍犯】他喊上廁所落跑　女子怒喊：不要跑！

政治熱門新聞

快訊／賴清德親上火線解析新台幣猛升原因　釋4分鐘影片闢謠

國民黨團自提特別條例預算　發現金1萬元、刪台電撥補1000億元

朱立倫預言6月還有美債危機　「全民受重傷」

徐巧芯自曝迎戰大罷免心聲　脫口「被罷就不能選台北市長嗎」引熱議

賴怪在野炒作匯率議題　昌酸好有擔當

藍酸楊金龍「史詩級結巴」越聽越怕　卓榮泰：第一時間沒掌握好

郭智輝遭爆涉圖利　卓榮泰：若有疑義請郭部長再次說明

「罷○○○就是罷傅崐萁」奏效　大罷免艱困區達陣

24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　王定宇斥假消息：花自己錢有問題？

嚴查嚴辦禿鷹炒匯　卓榮泰：一定要穩下心來

見柯文哲案想起「扁案」　陳致中嘆：法律人的基本ABC好像不存在

沈伯洋收死亡威脅「女兒被當街砍斷脖」　逼辭立委退出政壇

郭智輝失言、爭議一籮筐

更多熱門

相關新聞

東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

東部規模5.5地震　台鐵崇德至鳳林間列車降速行駛

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時09分台灣東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在花蓮縣政府東南東方34.9公里處，深度6.1公里。台鐵公司表示，受地震影響，花蓮震度達4級，崇德至鳳林間（含花蓮港線）按4級地震規定r降速辦理。

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

白沙屯媽祖進香抵朝天宮　交部疏運狂開193班接駁車「班班滿載」

白沙屯媽祖進香抵朝天宮　交部疏運狂開193班接駁車「班班滿載」

省道路口首設「雙色溫」路燈！7示範點完工　下半年擬擴大

省道路口首設「雙色溫」路燈！7示範點完工　下半年擬擴大

女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

關鍵字：

台鐵花東優惠票南迴卓揆交通部

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面