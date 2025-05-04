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白沙屯媽祖進香抵朝天宮　交部疏運狂開193班接駁車「班班滿載」

▲▼交通部及公路局協調客運開出直達接駁車疏運進香民眾。（圖／交通部提供）

▲交通部及公路局協調客運開出直達接駁車疏運進香民眾。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖10天9夜徒步進香行程，昨(3日)中午抵達北港朝天宮，因應民眾進香搭乘台鐵及高鐵的接駁需求，交通部及公路局首次投入台鐵嘉義站往返朝天宮直達接駁疏運，狂開193班接駁車，班班滿載，台鐵嘉義站進出人次也增加21%。

為因應民眾前往參拜及參加進香行程需求，往返行程搭乘台鐵及高鐵的接駁需求，交通部及公路局規劃「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」，提供往返行程搭乘台鐵的接駁疏運，雲林縣政府及北港鎮公所則提供北港往返高鐵嘉義站的接駁。

交通部統計昨日鐵公路疏運成果，交通部及公路局首次投入增開台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線，仍是班班滿載，發車193班，載運6,317人；高鐵嘉義站進出站人數為38,749人，較去(113)年37,993人次增加約2%；台鐵嘉義站進出站人數約34,556人次，較去年28,602人次增加約21%。

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交通部表示，昨日鐵公路疏運單位無不全力互助聯防，只要旅客出現排隊人潮，即會透過工作群組進行縱向及橫向溝通，立即調派車輛加速疏散，公路局「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」原規劃20輛接駁車，但因應接駁需求共計調派增加至58輛接駁車投入疏運，客滿即發車，達成站不留人的任務。

此外，交通部也說明，因北港鎮公所「北港往返高鐵嘉義站接駁車」接駁點相同位於北港好庫文化園區，因此交通部及公路局昨日也隨時注意縣府及鎮公所接駁作業可能需要的協助，並即時協助聯防，讓昨日參加白沙屯媽祖徒步進香至北港的民眾，都能順利平安完成自己行程。

5月11日為媽祖回鑾，交通部表示，相關疏運單位仍會持續妥善提供相關的鐵公路運輸及接駁，交通部及公路局、台鐵公司、高鐵公司會持續準備充足的公共運輸陪同民眾完成進香行程最後一哩路。

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