美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

▲美國總統川普與商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府針對半導體產業調查最新進展，隨著7日公眾意見徵詢截止，晶片業界密切關注川普政府是否將在本周內宣布對進口半導體加徵高額關稅。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）5日接受媒體專訪時，強力為白宮貿易政策辯護，更質疑AI晶片為何一定要在台灣生產。

《中國時報》根據集邦科技的觀察，針對此次半導體徵詢，美方收到的回應僅約10件，遠低於先前銅與木材調查時的近300件。業界擔憂，這樣的靜默將被川普陣營視為加徵關稅的「綠燈」。外媒引述知情人士報導，川普最快可能在本週內宣布針對進口晶片加徵25％至100％不等的高額關稅。

分析指出，若新關稅以「晶圓產出地」為課徵依據，將可能迫使部分生產鏈回流美國，對台積電等台灣半導體業者造成重大衝擊，並進一步擾動全球供應鏈。

綜合外電報導，盧特尼克5日接受前白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）於福斯財經新聞網（Fox Business Network）的專訪時，在節目開場不久便提及台灣。他表示，川普以高關稅施壓，再降低至10％作為談判籌碼，迫使各國提出改善貿易不公平行為的方案。

盧特尼克指出，美國對全球的貿易逆差高達1.2兆美元，若能降低29％，相當於GDP成長1％。盧特尼克強調，美國擁有世界頂尖的發明與技術，包括iPhone與AI晶片，但卻透過貿易逆差「餵養全世界」，對外敞開市場，外國卻對美國關閉大門。

盧特尼克進一步質疑，「為什麼那些AI晶片必須在台灣生產？為什麼不能在美國生產？」並呼籲應在美國建立更多晶片工廠，如此一來，美國GDP將有望遠遠領先全球。