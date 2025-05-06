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從馬路到反詐！新北警助明義國小師生　安全教育全程護航

▲明義國小師生校外教學 新北警「交管+反詐」全程守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲不只指揮交通！新北警護童過馬路，還加碼「反詐騙小教室」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

花蓮縣明義國小140名師生今（5日）跨縣至新北市龍門露營區校外教學，行經砂石車頻繁的台2線福隆街口時，瑞芳警分局啟動「護童專案」實施交通管制，不僅安全引導師生通過危險路段，警員余碩哲更現場開設「馬路邊的反詐教室」，透過寓教於宣導讓學童深刻體會「警察叔叔是全民守護者」的溫暖形象。

來自花蓮縣的明義國小5日上午9時20分，共140名師生前往新北市貢寮區龍門露營區進行參訪活動，考量校外教學行經台2線與福隆街口路段，車流大且大型砂石車頻繁，校方特別致電福隆派出所，申請協助控燈交管，確保學生安全。

▲明義國小師生校外教學 新北警「交管+反詐」全程守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局福隆派出所接獲通報後，立即派員前往現場實施號誌管控及交通疏導，以「護童專案」規格成功引導全體師生安全通過路口，順利抵達營區。警方除確保學童交通安全外，更由警員余碩哲現場進行反詐騙宣導，提醒師生及家長注意防範可疑訊息與電話，將安全教育深植學童心中。

瑞芳警分局表示，此次行動展現警方守護民眾的決心，讓學童實際體會警察不僅是治安維護者，更是民眾最溫暖的依靠。未來將持續加強校園周邊交通安全及犯罪預防宣導，共同守護學童安全。

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