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超商詭異面交露餡！花蓮警逮3名60歲車手　成功攔阻41萬元詐騙

▲超商詭異面交露餡 花蓮警逮2名60歲車手。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲詐騙集團超商取款露餡，花蓮警及時攔阻41萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、郭世賢／花蓮報導

花蓮縣玉里警分局日前接獲民眾報案，指稱在玉里鎮某超商內，有2名婦人正在交付疑似裝有現金的信封袋，且交付時還特意拿著信封袋合影留念，異常舉動引起在場民眾懷疑，隨即向警方報案；分局長黃清暉獲報後，立即指示偵查隊前往現場，警方抵達後，發現3名婦人神情緊張、言辭閃爍，經進一步追問，她們才坦承是從台南前來收取贓款的車手，年齡均為60多歲；全案依《洗錢防制法》及詐欺罪移送花蓮地檢署偵辦。

經警方調查，受騙婦人日前在網路上結識1名自稱「俄羅斯籍」的骨科醫師，對方以溫情話術逐漸取得她的信任。隨後，詐騙集團謊稱在海外遇到困難，婦人信以為真，陸續協助購買點數卡。詐騙集團得手後食髓知味，又以贈送「包裹」作為禮物為由，進一步設局。近期詐騙集團再度聯繫婦人，聲稱為了「加速包裹抵達」，需支付新臺幣41萬元，並約定在超商面交取款，所幸警方及時介入，成功攔阻這場詐騙案，避免婦人財產損失。

▲超商詭異面交露餡 花蓮警逮2名60歲車手。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲超商內詭異面交，花蓮警逮2名60歲車手。

玉里警分局長黃清暉表示，近期該分局已3度與詐騙集團交手，成功逮捕3名車手，有賴於被害人對警方的信任與配合。他特別提醒，根據內政部警政署165反詐騙平台的統計，「假交友」詐騙手法已成為第4大常見詐騙類型。詐騙集團常針對年長者，利用感情話術取得信任後，再以各種理由要求金錢資助，等到被害人發現受騙時，往往已損失慘重。他呼籲民眾提高警覺，若遇可疑情況應立即報警，避免落入詐騙陷阱。

花蓮縣警局長陳百祿指出，本案詐騙集團以「假交友」名義行騙，要求被害人支付高達新臺幣82萬元的「海外貨款」，玉里分局接獲報案後，迅速成立專案小組，並與被害人合作，成功逮捕3名取款車手，順利保住民眾財產。他強調，詐騙手法不斷翻新，警方將持續加強案件偵辦與反詐宣導，並積極發掘潛在被害人，及時攔阻詐騙行為。同時，警方也將持續分析犯罪模式，精進偵辦技巧，全力打擊詐騙集團，守護民眾財產安全。

▲超商詭異面交露餡 花蓮警逮2名60歲車手。（圖／記者王兆麟翻攝）

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