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社會 社會焦點 保障人權

新北警開學日護童！16分局嚴取締交通違規　守護學童安全

▲▼新北警因應開學日啟動護童勤務，嚴格執行取締交通違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警因應開學日啟動護童勤務，嚴格執行取締交通違規 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

兒童交通安全一直是社會關注的焦點，特別是上、放學時段，家長最擔心的就是孩子是否能安全抵達學校與回家。根據靖娟基金會統計，2024年兒少事故新聞中，交通事故比例最高，而肇事主因多為車輛未禮讓行人。有鑑於此，新北市警局在護童勤務規劃上，特別與各國小合作，由員警、學校教師及導護志工共同執行，透過嚴格執法與交通安全宣導並行，確保學童安全。

為確保開學日護童勤務順利，新北警方事前與轄內各國小密切聯繫，並協調義交等民力協助，於學校周邊加強交通疏導。勤務內容包含確保行人穿越道前車輛保持3公尺以上安全距離、落實人車分流、引導車輛正確臨停以避免併排違規等。此外，警方也加強對學童的交通安全宣導，教導孩子如何正確穿越馬路、遵守交通規則，讓學童能在安全的環境中快樂學習。

新北警方強調，守護學童交通與校園安全是責無旁貸的使命，未來將持續優化勤務規劃，以「零事故」為最終目標。從開學日起，全市16個分局、交通警察大隊、少年隊及婦幼隊全面動員，並攜手學校、家長及導護志工，共同打造更安全、友善的通學環境，確保每位學童都能平安上學、快樂回家。

▲▼新北警因應開學日啟動護童勤務，嚴格執行取締交通違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警因應開學日啟動護童勤務，嚴格執行取締交通違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北警因應開學日啟動護童勤務，嚴格執行取締交通違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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