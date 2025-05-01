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迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲無腳本應變+實戰操演！基隆城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化全民國防與災害應變能力，基隆市政府於4月30日舉辦「2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，演習內容分為上午的兵棋推演與下午的實兵演練兩大部分。演習重點區分為「聯合封鎖」、「火力打擊」與「全面作戰」三大階段，細分為17個演練課目，涵蓋應變中心開設、災害警報發布、疏散撤離等重要應變項目。

本次演習由中央各部會組成之40餘位評核官前來視導，包括國防部陸軍常務次長楊中將基榮、行政院動員會報副執行秘書劉泰益、行政院災防辦參議李彥毅等。行政院季政務委員連成亦全程出席指導，展現中央對地方演練工作的高度重視。

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

上午兵棋推演在基隆市災害應變中心舉行，由市府秘書長方定安主持，邀集民政處、社會處、產業發展處、工務處、警察局、消防局、各區公所、後備指揮部、台鐵、水電公司、國立臺灣海洋大學及其他協力單位等數十個機關參演。

兵棋推演採「有想定、無腳本」的方式進行，現場由行政院指導官楊中將抽選三個演練階段，參演單位隨即針對狀況進行即時討論與應對推導，並由作業組彙整成果進行彙報。過程中，各單位必須迅速反應並協同研商對策，展現災變及戰時快速決策與橫向協調的能力。

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

下午的綜合實作演練強調「實地、實人、實物及實作」的原則，首先在災害應變中心模擬「聯合應變指揮管制中心」的開設與運作，並進行「資訊安全防護」演練；隨後前往三民里民活動中心，模擬戰時物資短缺情境下「民生必需品配售」，演練物資發放秩序維護與民眾應變行動。

接續於新山淨水場進行「關鍵基礎設施遭破壞搶救」演練，模擬爆裂物攻擊導致設施毀損與人員傷亡，消防、警察、自來水公司自主應變隊（T-CERT）、毒災應變隊等單位即時展開跨機關協同救援行動。

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

因演練設定多人受傷，後續轉往婦幼館地下室設置「急救站」，進行輕重傷病患之分級處置，以減輕醫院急診負擔。最終演練「救濟站」的收容作業，模擬戰時流離失所民眾的安置機制與生活支援。

本次演習動員市府各單位及油電水等基礎設施事業單位共計約300人參與，並召集上百位替代役備役人員及現役替代役加入，另有防災士協會、區公所防災協作中心及新山淨水場T-CERT自主應變隊共同投入演練。

演習結束後，市府秘書長方定安表示，感謝中央評核單位的指導與市府團隊的全力投入。透過此次演練，深化市府與中央單位之間的協調合作，也讓各機關更清楚自身在面對戰災與複合性災害時所扮演的角色與責任。行政院季政務委員連成亦對基隆市各單位展現務實、精實的演練表現給予高度肯定，並期勉各單位持續精進，強化動員準備與應變處置的實戰能力。

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首度城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

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