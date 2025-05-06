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關山人工濕地生態復育成果豐碩　台東縣府邀民眾共賞

▲台東關山人工濕地生態復育有成。（圖／台東縣政府提供）

▲台東關山人工濕地生態復育有成。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

關山人工濕地位於台東縣關山親水公園西北側，兼具污水淨化與生態保育功能，經多年復育與管理，已發展為鳥類多樣棲息的生態熱點。台東縣環境保護局指出，目前濕地內可見褐頭鷦鶯、緋秧雞、小彎嘴畫眉、琵嘴鴨、鳳頭潛鴨、紅冠水雞等水鳥種類繁多，構成一年四季皆宜觀賞的自然生態景觀，吸引眾多遊客及賞鳥愛好者到訪。

濕地不僅是污水處理設施，其出流水質穩定達標，更因維持低干擾管理模式，成功營造出適宜的野生動物棲地。每逢冬季，可見白鷺成群於枝頭歇息；春夏之際，則聽得鶯啼鳥囀、水禽育雛，是了解在地生態與體驗慢活生活的絕佳場所。

縣政府強調，推動關山人工濕地復育的同時，也落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水與衛生」及第15項「保育陸域生態」，期望打造永續且健康的台東生活環境。

台東縣環保局進一步說明，濕地區域設有環園步道，方便民眾騎行與漫步，並結合導覽解說活動推廣濕地教育，增進民眾對生態系統的了解與保育意識。未來也將持續以永續經營為原則，強化濕地功能並提升環境教育效益。

環保局提醒，珍貴的濕地資源有賴全民共同守護。民眾造訪時應遵守不干擾野生動物原則，並隨手帶走垃圾與隨身物品，避免污染環境或影響生態系平衡，共同維護台東的自然之美。

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