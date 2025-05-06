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發票換愛心！台東公益園遊會募6822張發票送暖創世

▲台東稅務局攜手創世傳遞善意。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東稅務局攜手創世傳遞善意。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣租稅教育並鼓勵大眾參與公益，台東縣稅務局與創世基金會台東分院攜手合作，於5月3日在台東市南京路市民廣場舉辦「善循環、愛永續」公益園遊會。活動現場吸引大量民眾踴躍參與，不僅氣氛熱絡，也募集到超過6,800張發票，展現社會凝聚力與在地善意。台東縣長饒慶鈴親臨現場，與多位貴賓一同響應活動，傳遞「發票即公益」的理念。

活動主軸圍繞「發票換愛心」，民眾只需捐出統一發票，即可兌換日常民生用品並獲得園遊券，參加現場各項趣味活動，包括闖關遊戲、攤位互動及抽獎。為鼓勵使用雲端發票，稅務局特別設計加碼機制，對捐贈雲端發票的民眾提供更多兌換優惠，獲得現場熱烈回響。參加者不僅在娛樂中落實稅務知識，也藉由發票捐贈行動支持弱勢團體。

台東縣稅務局表示，與創世基金會合辦公益活動已行之有年，今年結合園遊會形式，讓民眾在輕鬆氛圍中學習租稅知識，同時喚起社會對弱勢族群的關懷。活動中特別設置「租稅宣導專區」，以創意十足的套圈圈遊戲傳遞基本稅務觀念，寓教於樂，廣受親子族群歡迎。此外，因應5月為房屋稅開徵期，現場也提供「稅務諮詢專區」，向民眾說明房屋稅2.0制度重點及繳納相關須知，提升稅務資訊透明度與服務品質。

根據統計，本次活動共募集發票6,822張，其中紙本發票1,511張，雲端發票則高達5,311張，顯示民眾對電子發票接受度逐年提高。所有發票將全數捐贈予創世基金會台東分院，用以支持臥床植物人照護及相關公益服務，讓社會愛心匯聚成實質助力，為弱勢族群帶來更多希望與溫暖。

稅務局也藉此活動持續推廣「雲端發票」與「公平稅制」的觀念，期盼讓更多人了解稅收背後的公共意義，在日常生活中實踐公益行動，共創溫暖與責任並重的在地社會。

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