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網購高粱險遭詐　警方即時介入助成功退款

▲民眾網購高粱險遭詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾網購高粱險遭詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一場看似平常的網購交易，險些讓民眾損失逾五萬元。台東縣池上鄉一名陳姓男子近日在臉書瀏覽時，被一則販售高粱酒的貼文吸引，因本身熱衷收藏酒類，遂透過私訊與賣家接洽。起初雖未立即購買，但在對方積極推銷、加上評論多為正面之下，逐漸卸下心防，最終下訂「春節金門高粱紀念酒」共兩年份共24瓶，總價新台幣54,700元，並依對方指示匯款至池上郵局指定帳戶。

然而，匯款完成後卻遲遲未見貨物寄達，陳男詢問時，賣家聲稱貨物誤寄至高雄的父母家中，並承諾會退款，卻始終未將款項退還。意識到可能遭遇詐騙後，陳男於3日晚間6時30分前往池上分駐所報案。

池上警方接獲報案後，立即協助陳男聯繫賣家，並透過溝通與勸說，成功讓對方將款項全數退還。雖然最終未造成實際金錢損失，但此事仍是一場驚魂，也突顯網路交易風險不容忽視。

池上分駐所表示，網購詐騙手法層出不窮，社群平台上充斥許多假賣家與假評論，一旦輕信，就可能落入詐騙陷阱。警方已藉此案向陳男及社區民眾加強宣導，提醒在網路購物時務必選擇有第三方保障的平台，切勿因評論佳或對方回應親切便掉以輕心。

警方並呼籲，面對各種看似優惠的社群販售貼文或連結，應謹慎判斷來源，勿任意點擊陌生網站；此外，如有親友透過通訊軟體借款，也應透過電話或面對面方式再次確認，避免成為詐騙新招「盜用帳號」的受害者。

關山警察分局強調，若民眾接獲疑似詐騙的簡訊、電話或訊息，務必遵循「1聽、2掛、3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線或110報案，亦可就近前往派出所洽詢。警方將持續強化社區宣導與即時應變能力，全力守護民眾財產安全。

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