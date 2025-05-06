《南島，以藝術之名》新書發表　台東推動南島文化再邁新里程

▲《南島，以藝術之名》新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處委託出版的專書《南島，以藝術之名》，6日下午在台東美術館舉辦新書發表會，吸引藝文界及學術界人士踴躍參與。透過新書與座談的形式，展現台東在南島文化發展上的深耕成果，也讓公眾對台東作為南島文化原鄉的角色有更進一步的認識。

縣長饒慶鈴於會中致詞表示，台東與南島文化圈連結深厚，縣府長年推動駐村藝術計畫、跨國論壇與藝文展演，讓南島文化從傳統知識延伸至當代實踐，成為全球對話的重要起點。她期許，未來南島文化議題能持續走入大眾視野，讓台東不僅是文化展演的場域，更是創意啟動的核心平台。

《南島，以藝術之名》由藝術史學者潘小雪撰寫，內容歷經多年研究與資料彙整，完整勾勒出台灣南島藝術從萌芽、發展至當代交織的歷程。潘小雪指出，書中聚焦原住民藝術的身體性、集體性、去殖民性及與世界的對話，強調原創性與文化主體性的回歸，呼應當代藝術中對根源、契約與文化記憶的深層追問。

本書共分為六章，內容包含五篇專文與專家訪談，另附有一份詳盡的大事紀年表，建構出從「在南島之前」到「以原民創作為起點的藝術沉思」的論述脈絡。文化處長李吉崇表示，自1999年起，台東縣積極舉辦南島文化節、國際南島美術獎等重要藝文活動，透過新書發表及學術交流，全面回顧過去二十餘年在地與國際策展成果，進一步深化對南島議題的理解與關注。

發表會現場除書籍介紹外，並舉辦專題座談，邀請多位具代表性的藝文與學術人士共同參與。與談人包括台灣史前文化博物館館長蔡政良、藝術家撒其努、台北藝術大學關渡美術館館長黃建宏、台灣大學人類學副教授童元昭、前高雄市立美術館展覽組組長曾媚珍等，另有伊命、希巨、林介文、安聖惠、魯碧 斯瓦那、宜德斯 盧信、阿洛、打卡鬧、夏曼張也海、夏曼藍波安、伊佑、達鳳、東冬 侯溫等13位藝術家出席交流，氣氛熱絡，討論精彩。

此次新書的問世，不僅為南島藝術留下珍貴紀錄，也為台東作為南島文化重鎮再添新頁，象徵文化推動走向更深層次的對話與共鳴。