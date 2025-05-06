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五一陸客熱潮！萬名遊客湧金門「比去年多1倍」　商家明顯有感

▲▼金門5日內湧入大量人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門於五一勞動節期間湧入大量人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

大陸五一長假期間，大量陸客來金旅遊，又適逢台灣五一勞動節，也有相當多的台籍旅遊團，選擇在這期間來金門旅遊，一時金門相當熱鬧，據統計，從5/1至5/5間搭乘小三通前來金門的旅客，高達1萬2380人，也為在地不同產業商家帶來不少收益，不論是旅（民）宿、特產、租賃交通業者、大賣場及名品、街坊小吃、飲料店等，均表示明顯有感。

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，縣府及鄉鎮公已提早因應，在產業刺激上，由產業發展處四月成功推出購物節，創造出一波高潮，在鄉鎮活動上，金寧鄉石蚵節及金城迎城隍，也為地區觀光活動及人潮彙集上，展現多元風貌，尤其是金城鎮公所結合浯島城隍廟及相關團體，在五一期間的迎城隍體驗活動，乃至於四境特色藝陣大遊行，讓來自兩岸三地的遊客感受到金門豐富的文化底蘊及觀光元素，統計在地特色商店與去年同時期相較，今年店家收入至少有3至5成不等的成長。

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▲▼金門5日內湧入大量人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

許績鑫指出，另外在整體旅宿業者，入住率平均將近5成，其中縣內知名大型旅宿業者也有相當不錯的成績；在交通方面，本縣台灣好行各路線載客率也達至74.75%，相較2024年同時期載客率30%，也是大幅提升，其中陸港澳旅客搭乘有386人次，佔約實際載客人次五成以上。根據縣府觀光處資料統計，自2025年5月1日起至5月5日持旅遊簽前來金門的旅客達7650人，其中自由行旅客占比約95.9%，顯示自由行旅客仍佔絕對多數。

為因應陸客旅遊熱潮，早在大陸五一長假之前，縣府觀光處即開始預熱，包含小紅書行銷推廣、大陸旅遊推介會，以及在昇恆昌金湖廣場、家樂福大型賣場設立看板，並召開「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調座談會」，邀集金門水頭碼頭場站管理單位、移民署、海關、檢疫、安全檢查等（CIQS）駐站單位，共商人流高峰期間之應對措施，並就縣內觀光資源及量能進行盤點作業，除協調相關單位確保旅運順暢，同時前往旅宿及租車業者處落實稽查，保障合法，並借助小紅書及「金門行動旅服」等資訊系統或平台進行宣傳與宣導，以為確保旅客旅途安全。

▲▼金門5日內湧入大量人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

據統計，從2025年5月1日起計至5月5日止，搭乘小三通前來金門的旅客，為1萬2380人。若與2024年以及疫前2019年同期入金人數相較，2024年入金人數約6302人，而2019年，入金人數約1萬8149人，雖然與2024年相較，旅客多了將近一倍，但若跟2019年比較，仍有將近5成的差距。但不可否認的，金門面對兩岸因素以及疫後旅遊型態的轉變，在大陸五一假期間，金門仍能吸引如此大量的陸客前來，足見金門觀光產業結構的韌性與彈性。

在2024年5月27日，縣府觀光處為促進金門觀光永續發展，在交通部觀光署協助下，成立金門觀光圈，透過有系統的整合金門在地產官學資源，提供跨區域、跨產業的觀光交流媒介並擴大行銷能量，打造金門成為讓人想要多次造訪，且更獨具特色的旅遊目的地。在2025年3月更同步升級為金門觀光區，成為七大「區域觀光品牌」之一，希冀將遊程規劃結合在地資源與政府補助，並與交通業者以及旅遊品牌共同合作，解決旅客的在地交通與在地產品行銷等問題，藉此帶動各項產業的串聯，進而得吸引更多國內外的旅客前來金門旅遊。

▲▼金門5日內湧入大量人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

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