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外籍旅客赴日旅遊「最大困擾」：垃圾桶太少！　日最新調查曝光

▲▼日本黃金周東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京淺草寺雷門擠滿觀光人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本觀光業受日幣貶值等因素影響持續升溫，大量外籍遊客湧入當地。根據日本觀光廳調查，由於人潮暴漲，導致觀光景點過於壅擠、入境手續太漫長等的問題，也讓外國旅客困擾不已。其中最讓他們感到不便的，則是日本公共區域垃圾桶太少以及無法使用英文與店員溝通。

根據《日本放送協會》報導，日本國土交通省觀光廳1月針對超過4000名訪日的外國籍遊客進行問卷調查，結果也顯示了旅客們在日本旅遊時所遇到的困境。

根據調查結果，最困擾外籍旅客的便是「垃圾桶太少」，占比21.9%再度蟬聯第一名，雖然相較2024年調查結果的30.1%有所下降，但仍是外國旅客最常提到的問題。大多數旅客只能將垃圾帶回住宿地或是下一個目的地再丟棄。

其次則是「無法與工作人員用英語溝通」，以15.2%排名第二，不過較2024年的22.5%有所下降，因此觀光廳也認為，這顯示了各地政府在改善旅遊環境與加強語言支援等方面有所進展。

▲▼日本旅遊。（圖／路透）

▲外籍觀光客認為到日本旅遊最不方面的就是垃圾桶太少。（圖／路透）

排名第三的則是在今年首度新增的選項「觀光地區與景點過於擁擠」，以13.1%名列第三，而這項結果也突顯日本部分地區的「過度觀光」問題，除了造成當地居民困擾，也影響了外國旅客的旅遊體驗感。

另有12.3%的受訪者認為「大眾交通的使用方式」令人困惑，例如搭車地點與轉乘方式不明確。2024年困擾13.4%外國遊客的「多語言標誌不足或難以理解」今年降至10.8%，排在第5名。

值得注意的是，因為入境手續太過漫長而感到困擾的比例從去年3.5%增至今年的8.6%，其中67%的受訪者曾提到等候時間過長，尤其在新千歲機場、關西機場和福岡機場的情況更為明顯。

整體而言，有51.1%的外國旅客表示，「在旅途中沒有遇到困難」，比2024年大幅增加21.4個百分點，顯示外國人對日本旅遊的滿意度明顯提升。

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