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慶締盟週年！日本那珂市長訪台南　台南將設「那珂街」永誌情誼

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本茨城縣那珂市締結友誼城市即將滿一週年，那珂市市長先﨑光再度率團來訪，拜會市長黃偉哲，雙方重申深化文化、教育與農產交流合作，黃偉哲市長並宣布一項象徵性佳音，台南將以新設道路命名為「那珂街」，作為台日城市友誼的紀念，展現兩市情誼長存。

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南與那珂市因安南區飛虎將軍廟結緣，進而於去年5月6日締盟，這段台日情誼透過文化、教育與農業層面交流愈趨緊密。他指出，台南擁有豐厚歷史與文化底蘊，是日本學子進行教育旅行的理想地點，包括飛虎將軍廟、台南知事官邸等場域，都蘊含台日歷史交會的故事。

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

為深化農業合作，黃市長也透露，台南配合農業部政策，提供茨城縣農產交流，包括以鳳梨等特色水果供應學校營養午餐，盼未來那珂市學童也能享用台南優質農產品。市府更致贈六甲區出產的八田米禮盒，邀請先﨑市長品嚐來自八田與一故鄉的好米。

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

先﨑光市長則回應，能在友誼締盟滿週年前夕再訪台南深感榮幸，並透露昨日再度參加「台江水日」單車活動，與海佃國小等學校代表相約明年再聚。他也期待未來推動那珂與台南學童之間的球類體育交流，讓兩市友誼更扎根於年輕世代。

▲台南市長黃偉哲接待日本那珂市市長先﨑光一行，宣布新道路命名為「那珂街」，紀念兩市情誼。（記者林東良翻攝，下同）

那珂市為飛虎將軍杉浦茂峰之母的出生地，與安南區飛虎將軍廟有深厚歷史淵源，雙方長年互動密切。此次市長來訪亦再度親赴飛虎將軍廟交流，並全程參與第19屆台江水日「愛鄉護水」嘉南大圳單車溯源之旅，落實城市外交與民間交流兼具的雙軌深化。

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