24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看

▲419罷免大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前處於二階連署的35位泛藍立委罷免案，紛紛趕在連署截止日前做最後衝刺，截至今(5日)為止，各地罷團宣布已有24位藍委罷免案跨過法定門檻，並完成送件，距離35案全部達標門檻還差11案，民進黨立委沈伯洋日前曾喊話要拚5月8日前全部送件，且一次到位，不要補件，避免因補件而延後投票日期。《ETtoday新聞雲》特別整理已通過的24藍委罷免案名單，供讀者參考。



根據目前罷團統計，截至目前為止，已有24位藍委罷免案突破二階段連署門檻，名單包括，台北羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、廖先翔；桃園涂權吉、呂玉玲、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、邱若華；台中廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、江啟臣；新竹市鄭正鈐；南投游顥、馬文君；雲林丁學忠；花蓮傅崐萁；台東黃建賓。

另外還有11名藍委罷免案二階還在最後衝刺，必須趕在連署截止日前送件，分別是5月6日台中顏寬恒、楊瓊瓔，5月10日新竹縣徐欣瑩、林思銘，5月11日新北羅明才、5月12日苗栗的陳超明、邱鎮軍，5月13日新北的張智倫、林德福、彰化的謝衣鳯，最後截止的則是5月23日基隆的林沛祥。

特別的是，苗栗的陳超明、邱鎮軍、彰化的謝衣鳯、基隆的林沛祥4個選區被罷團列為艱困區，尚差連署份數分別是8000到9000份不等，民進黨立委沈伯洋則喊話，二階連署最好都在5月8日前送件，目標是一次到位，不要補件，因為補件將會讓罷免案投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱，能不能做到是一回事，但先拚就是了。

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▼24名泛藍立委罷免案二階段達標。（圖／記者郭運興製圖）