徐巧芯自曝迎戰大罷免心聲　脫口「被罷就不能選台北市長嗎」引熱議

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，國民黨已有24位藍委達標二階連署門檻，而國民黨立委徐巧芯被罷團視為頭號目標，更傳出要藉此「破壞藍營接班計劃」。對此，徐巧芯5日透露心聲，他們沒有人想要被罷免、也不覺得會被罷免，一席都不能少這是目標一定要達成，但自己想得很開，罷免可以破壞藍營接班？但被罷免後就不能選台北市長嗎？被罷免後就不能選桃園市長嗎？此言論一出，隨即引發網友議論。

徐巧芯於節目《吃飽來打臉》談到罷免議題，她表示，第一個她覺得自己不會被罷免，因為在地方上感覺到，先前不管做怎麼樣的民調，都是在大家還沒有搞清楚情況、也還沒有進入戰鬥模式與投票氣氛的情況下，所呈現出來的氛圍，當時反而是罷團的氣焰高漲。

徐巧芯表示，換句話來說，自己想得很開，如果今天覺得把這些新生代藍委罷免掉後，這件事就結束了嗎？但這群新生代藍委還在啊，要罷免是不是？那就慢慢罷免，如果假設自己真的被罷免掉，她也沒事做，她就慢慢一個一個把綠營罷免，還可以幫很多人輔選。

徐巧芯強調，所以如果覺得罷免掉年輕藍委就可以「破壞接班計劃」，但他們還有很多事情可以做，為什麼只有立委這個工作可以做呢？他們還有很多可以發揮的空間，一樣可以幫忙輔選、一樣可以在大家需要的地方幫忙，怎麼會認為這是挫敗藍營接班計劃？挫敗是自己感覺的，如果是一個很有自信的人一定找到可以幫忙的地方、去做的事情。

徐巧芯提到，當然他們沒有人想要被罷免、他們也不覺得會被罷免，他們一席都不能少這是目標，一定要達成，但自己想得很開，如果像外傳一樣罷免可以破壞藍營接班梯隊，但是怎樣？被罷免後就不能選台北市長嗎？被罷免後就不能選桃園市長嗎？

此段言論一出，引起各界討論，網友紛紛表示「要不你問問蔣萬安」、「我想看徐巧芯殺蔣萬安或殺張善政的大場面」、「想看徐巧芯跟蔣萬安爭市長」、「不只選市長，還要拿下黨主席」、「桃園市熱烈歡迎」、「全力支持徐巧芯被罷免後參選台北市長」、「徐巧芯什麼事都做得出來，不是不可能」。

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



