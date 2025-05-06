郭智輝疑涉圖利能撐過520？　綠營：撐過內憂外患比個人職務重要

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

才傳出內閣要改組之際，經濟部長郭智輝又被周刊爆料邀公務對象到其創辦的崇越集團旗下高檔餐廳用餐，疑涉圖利。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（6日）受訪時表示，若要構成圖利要用公帑，就經濟部目前說明，似乎是郭智輝自己買單，但相關事實要進一步釐清，尊重經濟部釐清跟說法，內閣團隊要加把勁、趕快把要務做好。有媒體追問，是否認為郭智輝能撐過520？吳直言，自己更在乎台灣面臨內憂外患一定要挺過去，這比任何一個人的職務官位更重要。

對於相關爭議，經濟部部長室回應，相關費用都是郭智輝本人自行負擔，並未動用任何公務預算及資源。

吳思瑤表示，媒體披露郭部長相關爭議，經濟部已經有說明，若要構成圖利要用公帑，就經濟部目前說明，似乎是郭智輝自己買單，但相關事實要進一步釐清，尊重經濟部作為，卓榮泰也已經回應，此時此刻，所有財經部門、國安部門、內閣團隊面對國際關稅衝擊，以及特別預算推進，是最重要政務。

吳思瑤強調，希望所有團隊齊心一致，對於郭部長個人事務，尊重經濟部釐清跟說法，內閣團隊要加把勁、趕快把要務做好，至於是否跟內閣改組相關，目前並未接到內閣要改組訊息，這事實並不存在。

有媒體追問，是否認為郭智輝能撐過520？吳思瑤直言，自己更在乎台灣一定要挺過去，內憂外患，中共步步進逼、美國關稅衝擊，台灣要撐下去、也相信能挺過去，這比任何一個人的職務官位更重要。