李孝亮母批藍高層「恐怖」！朱立倫避答　又嗆民進黨想消滅在野

▲朱立倫、羅智強在捷運大安站外進行反罷免街講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳沛憶案的國民黨籍領銜人李孝亮的母親昨發聲明痛批，國民黨高層權貴為達自身政治目的可以不擇手段，若李孝亮退出或不滿其意，就會摧毀李的人格，「這是何其恐怖！」。國民黨主席朱立倫今（6日）受訪被問到李孝亮母親聲明一事時，不願正面回應，僅不斷重申台灣司法不可辦藍不辦綠，認為民進黨是想要用這種方式消滅國民黨、分裂國民黨。

李孝亮母親昨發聲明表示，媒體披露罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉不滿在遭約談之後，國民黨內沒有任何支援與關心，李孝亮又何嘗不發動罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉，日前突然宣布退出，遭到前中廣董事長趙少康批評「他可以這樣做嗎？他以後還要做人嗎？」對此，罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮的母親昨日痛斥，國民黨權貴批評張克晉「以後要如何做人」，若李孝亮之後退出，「他們可能就會摧毀李孝亮的人格！」

李孝亮母親還說，國民黨實在很沒天理，今天已經這麼多黨工遭到羈押了，你們應該向遭羈押黨工的家屬及社會大眾深切道歉並說出實情，不要用黨工的被羈押來取得社會一些人的同情繼續抗爭，有一天檢調也會用證據辦到你們的，因為掩藏的事沒有不顯出來的。

朱立倫今日上午替國民黨立委羅智強街講反罷免，並於會後接受媒體聯訪。針對李孝亮母的嚴正聲明，朱立倫回應，這次反惡罷過程中，有非常多辛苦朋友、志工被司法追殺，司法不公不義，民眾非常有感。台灣司法應該建立在公正公平基礎上，不可以辦藍不辦綠，不可以用不合比例原則作法，民眾看得很清楚。

朱立倫說，最近觀察到民眾反感越來越高，而民進黨是想要用這種方式消滅國民黨、分裂國民黨，但國民黨還是會堅持奮戰到底，最重要目標是要反民進黨惡罷，所以他在各地宣講呼籲大家要一定要站出來。不管支持羅智強或國民黨哪位立委，大家都要站出來，投下不同意罷免票，這才是關鍵。當記者詢問下軍令罷免綠委，卻無明確機制，基層抱怨「令不出黨中央」，朱立倫則扭頭快速去，不願再回應罷團相關議題。