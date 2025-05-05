最新詐騙出現！報稅「這類人」要小心了　他收通知震驚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

綜合所得稅申報本月1日起跑，怎料詐騙集團也火速設計新陷阱。胸腔科名醫蘇一峰今透露，前兩天就收到「退稅的詐騙信件」，誆稱若不完成驗證，退稅資格將被取消，同時信件也做得有模有樣，就怕有民眾會因此上當。

蘇一峰今在臉書發文，透露自己前天收到的退稅詐騙信件，「主題是辦理退稅資料更新，要你點連結並辦理退稅，騙你不填資料就拿不到退稅金，藉此詐騙你的個人資料與帳號。」

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從截圖中可見，信上表示「根據我們的最新紀錄，您符合2025年度的退稅資格。為了確保退稅的正確發放，我們需要您核實個人稅務資料，請點擊以下安全連結並完成驗證：如果您未在72小時內完成操作，退稅將被取消，且可能導致罰款或延遲處理。」

▲詐騙信件誆稱，要在72小時內更新退稅資格，才能順利退稅。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

不僅如此，上面還指明，為了保護個人隱私，已封鎖郵件的部分內容，若收件者要重新啟用功能，就要點選連結。至於點開的網頁，是一個假的台北市政府網站，網址顯示「ess.gov.taipei」，不過真正的台北市政府網站，其網址應為「eso.gov.taipei」。

對此，蘇一峰忍不住驚呼，「有模有樣的信箱和網址，還用退稅當誘因，讓你上當填寫資料！」而大票網友也傻眼表示，「利潤比販毒高 ，風險比販毒低」、「詐騙速度真快」、「都還沒報稅就可以退稅囉」、「寄件taiwammobile.net.tw是什麼鬼」。

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