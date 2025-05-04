台人本周被詐20億！第1手法就「騙走超過1／2」幾乎日日破億

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

根據內政部警政署統計，本周（4月27日至5月3日）詐騙案件受理數達3500件，財產損失金額則超過20億元。而詐騙手法依舊以「假投資詐騙」最多例，不只每天都是第一名，還幾乎天天破億，一周下來財損總金額高達11億，相當驚人。

「165打詐儀表板」數據顯示，本周詐騙財損金額總計20億2956萬9千元，受理件數有3500件，仍以「假投資詐騙」 684件居冠，財產損失11億9659萬7千元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」 482件，金額2657萬3千元、「假買家騙賣家詐騙」325件，金額為3556萬。

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日期 星期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 114-04-27 星期日 402 2億 5,461.6 萬 114-04-28 星期一 589 3億 3,292.1 萬 114-04-29 星期二 571 3億 8,861.9 萬 114-04-30 星期三 566 3億 6,123.7 萬 114-05-01 星期四 443 2億 5,541 萬 114-05-02 星期五 481 2億 1,518.7 萬 114-05-03 星期六 448 2億 6,157.9 萬 總計

3,500 20億 2,956.9 萬

進一步觀察「假投資詐騙」，不僅每天都是詐騙手法第一名，還幾乎日日財損破億元。其中，勞動節前一天的財損金額高達1億9814萬，差點破2億；勞動節則是財損1億7737萬5千元。

詐騙手法 受理數（件） 財損金額（元） 假投資詐騙 684 11億 9,659.7 萬 網路購物詐騙 482 2,657.3 萬 假買家騙賣家詐騙 325 3,556 萬

俗話說天下沒有白吃的午餐，關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：

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12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因

13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）

14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統

15、金管會通知出金需先繳納稅金

16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金

17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款

18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金