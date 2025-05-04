台人本周被詐20億！第1手法就「騙走超過1／2」幾乎日日破億

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
根據內政部警政署統計，本周（4月27日至5月3日）詐騙案件受理數達3500件，財產損失金額則超過20億元。而詐騙手法依舊以「假投資詐騙」最多例，不只每天都是第一名，還幾乎天天破億，一周下來財損總金額高達11億，相當驚人。
「165打詐儀表板」數據顯示，本周詐騙財損金額總計20億2956萬9千元，受理件數有3500件，仍以「假投資詐騙」 684件居冠，財產損失11億9659萬7千元；第二、第三名分別為「網路購物詐騙」 482件，金額2657萬3千元、「假買家騙賣家詐騙」325件，金額為3556萬。
|日期
|星期
|詐騙案件受理數（件）
|財產損失金額（元）
|114-04-27
|星期日
|402
|2億 5,461.6 萬
|114-04-28
|星期一
|589
|3億 3,292.1 萬
|114-04-29
|星期二
|571
|3億 8,861.9 萬
|114-04-30
|星期三
|566
|3億 6,123.7 萬
|114-05-01
|星期四
|443
|2億 5,541 萬
|114-05-02
|星期五
|481
|2億 1,518.7 萬
|114-05-03
|星期六
|448
|2億 6,157.9 萬
|總計
|3,500
|20億 2,956.9 萬
進一步觀察「假投資詐騙」，不僅每天都是詐騙手法第一名，還幾乎日日財損破億元。其中，勞動節前一天的財損金額高達1億9814萬，差點破2億；勞動節則是財損1億7737萬5千元。
|詐騙手法
|受理數（件）
|財損金額（元）
|假投資詐騙
|684
|11億 9,659.7 萬
|網路購物詐騙
|482
|2,657.3 萬
|假買家騙賣家詐騙
|325
|3,556 萬
俗話說天下沒有白吃的午餐，關於「假投資詐騙」手法破解部分，民眾看到下列話術千萬要有警覺性，如下：
1、免費領取投資秘笈
2、投資書籍限時免費領取
3、股票健檢、持股診斷
4、ETF投資分享
5、LINE投資群組股票分析、操盤教學
6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利
7、優先低價申購新股
8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤
9、AI投資機器人
10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權
11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費
12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因
13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金
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