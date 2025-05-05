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金門警民攜手防詐　成功攔阻百萬血汗錢

▲▼金門縣金城分局分局長朱政憲日前率領主管，前往轄區內的金融機構及超商門市，頒發感謝狀予上個月成功攔阻詐騙案件的銀行經理、行員與超商店員，。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣金城分局分局長朱政憲日前率領主管，前往轄區內的金融機構及超商門市，頒發感謝狀予上個月成功攔阻詐騙案件的銀行經理、行員與超商店員，。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

金門縣警察局金城分局分局長朱政憲日前率領分局主管，親自前往轄區內的金融機構及超商門市，頒發感謝狀予上個月成功攔阻詐騙案件的銀行經理、行員與超商店員，對這些默默守護民眾財產的無名英雄表達由衷的感謝。他們憑藉著日常工作中的細心觀察與高度專業敏感度，成功攔阻了總計新臺幣113萬元的詐騙金額，為民眾守住了寶貴的血汗錢，成果令人讚賞。

回顧上個月的成功案例，兆豐國際商業銀行金門分行夏姓行員於4月2日察覺一名客戶的匯款行為有異，高度懷疑其遭遇詐騙，便立即通報警方介入，成功攔阻了高達新臺幣25萬8,500元的款項。她的主動關懷與迅速應對，展現了高度的警覺性與責任感。緊接著在4月3日晚間，全家便利商店烈嶼門市的洪姓店員，機警地發現有民眾疑似遭到「假親友」以借錢為由誘騙購買遊戲點數，在通報警方後，成功阻止了一起金額達新臺幣10萬元的詐騙案。

▲▼金門縣金城分局分局長朱政憲日前率領主管，前往轄區內的金融機構及超商門市，頒發感謝狀予上個月成功攔阻詐騙案件的銀行經理、行員與超商店員，。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，4月14日，金寧郵局陳姓經理通報警方，表示有民眾欲匯款82萬元給一名在網路上結識的不明女子，聲稱要進行投資。警方獲報後火速趕往現場，與郵局人員聯手勸說，成功阻止了匯款並凍結了相關款項。最後，在4月16日，臺灣中小企業銀行金門分行的王姓行員，察覺有民眾疑似落入「愛情詐騙」陷阱，對方以激活匯款為由，要求匯款8,000元。在行員與警方的合作下，及時攔阻了這筆款項，成功守住了詐騙的最後一道防線。

這四起成功的攔阻詐騙案件，總計避免了民眾新臺幣113萬元的損失，充分展現了金融機構與超商第一線人員的機警應對與即時通報的重要性，更體現了警民攜手合作、共同打擊詐騙的堅實力量。

▲▼金門縣金城分局分局長朱政憲日前率領主管，前往轄區內的金融機構及超商門市，頒發感謝狀予上個月成功攔阻詐騙案件的銀行經理、行員與超商店員，。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局長朱政憲表示，現今詐騙手法不斷翻新，從假冒親友借款、誘騙投資，到利用網路交友進行詐騙，各種詐騙話術精心設計，令人難以防範。然而，銀行及超商的「臨櫃關懷」機制，仍然是最有效的第一道防線。他特別呼籲金門鄉親，當銀行行員或超商店員主動關心您的匯款用途時，請務必耐心配合，切勿感到不耐煩，因為這些關鍵時刻的提醒，很可能就是保住您辛苦積蓄的重要轉捩點。

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