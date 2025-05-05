他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊：今年好意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今年的「日本黃金周」是從4月29日至5月6日，為了有良好的旅遊品質及體驗，許多遊客都會刻意避開。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」直言，就算機票免費，這期間他絕對不會去日本旅遊；然而，一票遊客卻意外表示，自己去的地方沒有想像中人擠人，甚至有不少空位。

日本人的歐吉桑今在粉專提到，「真心建議4月底-5月初絕對不要去日本旅遊。就算機票是免費的，這期間我也絕對不去，因為壓力會超大。」

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他進一步表示，黃金周是大概5天-11天的大連假，很多日本人會出遊，所以觀光景點都是人山人海，高速公路一直塞車，飯店也變得超貴又難訂，「知名餐廳難訂，租車也沒了，新幹線一直客滿，但反而一般的電車比較空；而對在服務業工作的人來說，黃金周就是地獄周。」

最後，歐吉桑也不禁笑說，「這次不小心去日本旅遊的人應該都有體驗到吧！明年在黃金周去日本旅遊的人，請小心喔！」

▲許多人會避開日本黃金周。（示意圖／記者施怡妏攝）

對此，網友們紛紛回應，「有兩次差不多時間在日本玩的經驗，去年在熊本連車都租不到，前年在香川高知的商店街找不到餐廳可以吃飯」、「市區跟平常假日一樣，但觀光景點就不好說了，再來就是入國審查真的比較多人一點，我就放棄免稅，拿著還沒過期的在留卡走過去了」、「黃金周隔天去日本，機票、住宿什麼都便宜七成，缺點是很多店家休息」、「原本這期間要去北陸，發現是黃金周以後秒改泰國」。

不過，也有不少遊客表示，「北海道沒什麼人，我們已經來一星期了」、「這次4/27-5/3福岡。除了車站稍微多人以外，其他地方沒有想像中擠，甚至有些觀光地還能拍到空景，之前有預想到會不會很多人，所以先訂位，結果沒想到去現場都蠻多空位的」、「看地方我去沒有耶」、「我剛從北海道回來人潮算正常耶，看地方吧」。

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