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接到「兒子」來電求借48萬！他急匯21萬後　重撥電話傻眼了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾日前接到孩子的電話，聲稱因手機遺失，急需48萬元還給同事，好向廠商付款。該名民眾雖然心有疑慮，但仍因對方語氣焦急而信以為真，前往銀行匯出21萬元。即便行員一再提醒，他仍執意轉帳。直到事後打給真正的兒子，才驚覺整起事件竟是一場詐騙。

內政部警政署165打詐儀錶板日前分享一起案例，當時民眾正在家中忙著做家務，突然接到一通陌生電話，對方聲稱是他兒子，因手機掉了才用同事的電話聯絡，請他趕緊加LINE好友聯絡。

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沒想到加上LINE後，「兒子」表示有筆48萬元要還給請假同事，那筆錢關係到廠商的付款流程，希望他趕快幫忙。雖然民眾心中有些猶豫，加上存款實在不足，但想到兒子平常很少開口求助，原PO還是決定匯出自己所能負擔的21萬元。

他到銀行說明情況時，行員一再提醒可能是詐騙，並細問相關細節，但因無法擺脫「兒子焦急」的畫面，最後仍堅持完成匯款。直到轉帳後越想越不對勁，再撥電話給兒子確認，對方卻說「我根本沒跟你借錢」，才驚覺自己遭詐騙，「我才驚覺，電話中的『兒子』根本不是我的兒子。我心中湧起無法形容的恐懼與懊悔，我竟然這麼輕易就相信了詐騙者」。

對此，打詐儀表板列出防詐小撇步：

一、接到親友急需用錢的電話時，務必透過其他方式核實對方身分，例如直接撥打親友原本的電話號碼確認。
二、任何強調「急需」或「立即」匯款的要求，均需保持高度警惕。
三、若對方要求匯款至陌生帳戶，應立即停止交易並尋求專業協助。

另外，打詐儀表板也曝光詐騙話術解析：

一、假扮親友，聲稱手機掉了或其他突發狀況，降低受害者戒心。
二、利用受害者對親友的關心，訴諸情感以迫使其立即匯款。
三、強調匯款需求的緊急性，讓受害者無暇查證真假。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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