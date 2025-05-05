火鍋店等白沙屯媽起駕！她「手腕突現2字」急問何意　網洗版狂猜

▲粉紅人海超震撼。（圖／「白沙屯媽祖網路電視台」授權）

記者周亭瑋／採訪報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖日前展開進香行程，今（5）日已來到第4天，而這回隨行香燈腳突破33萬人，創歷史新高。一名女網友今日在火鍋店等媽祖起駕時，赫然發現手腕上被印了兩字，於是發文求問「這是什麼意思？」PO文掀起熱烈討論，一票人狂猜字，也有人推測，可能是不小心壓到印上去的。

女網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文直呼，「在火鍋店等媽祖起駕，手腕上突然出現2個字！這是什麼字我看不懂？什麼意思？」

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從照片中可見，女網友手腕內側，的確出現淡淡的兩個黑字。原PO也向《ETtoday新聞雲》記者表示，當時她坐在座位上，突然就看見了，但身上也沒有任何會轉印的東西，「轉印的話是應該是相反的，但這個字看起來是正面的。」

▲她手腕上突然多出兩字。（圖／原PO授權引用）

對此，大票網友湧入留言，其中最多人覺得，看起來像是「回家」或「回去」二字；同時，也有不少人表示，「好像是白沙的反面」、「好神奇！吾母」、「領結緣品蓋的印記」、「看起來像白沙」、「媽祖叫妳回家？」「看起來是結緣品印記，白沙」、「感覺比較像勇字印上去」、「吾回」。

另外，許多信徒也建議，「可以去拱天宮抽籤請示，緣」、「問廟公吧，一般人不會看，解讀錯誤反而不好」、「聖母，點名了，去博爻問，很漂亮的字」。

事後，原PO還向《ETtoday新聞雲》記者透露，「我剛問我朋友，他說是4季，但我正面看反面看，因為字體不是很工整，都有不同的意思。」

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