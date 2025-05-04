詐團新手法！假冒監理機關發釣魚郵件　騙民眾信用卡資料

▲詐團偽冒監理機關網頁盜取民眾信用卡資料，刑事局提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近期對詐騙集團利用假冒監理服務網之電子郵件，稱民眾交通違規逾期，受害者點進電子郵件的附件後，會是一個Google繪圖文件，再接著點入該圖片後會連結至釣魚網站，詐團透過這類手法，誘騙受害者輸入信用卡資料進行繳費。

刑事局指出，這類新興詐騙手法可能造成民眾受害；今年4月北部一陳姓民眾透過165反詐騙諮詢專線報案，稱詐團假冒監理機構，發送詐騙電子郵件給他，誘騙其點擊網址，可透過輸入信用卡資料繳納罰單，但陳姓民眾認為可能是詐騙網頁，刻意輸入錯誤個人資料、網站居然轉到信用卡繳費頁面，陳民機警認為詐團透過此手法盜取民眾信用卡資料，立刻報警反映。

警方提醒民眾，如收到各項電子郵件、簡訊內含可疑連結，請勿立即點擊連結，應查證該連結正確性，如遇疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線諮詢，或上「打詐儀錶板」搜尋是否有相類似的詐騙案件，維護自身財產安全。

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