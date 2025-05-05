寵媽首選！　和逸飯店台南西門館推SPA舒眠遊、親子FUN龍舟

▲和逸飯店•台南西門館推出「搭高鐵•和逸慕軒舒眠遊」住房專案，雙人入住每晚4000元起，專案含早餐及「療癒舒眠組」，打造客製化好眠假期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節將至，和逸飯店•台南西門館推出兩款住房專案與親子端午活動，結合SPA放鬆、家庭饗宴與節慶手作體驗，讓媽媽放鬆、小孩放風，全家輕鬆過節。

5日起預訂「搭高鐵•和逸慕軒舒眠遊」專案，每晚4000元起，含早餐及舒眠禮盒，還能以優惠價體驗芳療；會員限定「10年有禮 逸遊雙饗」專案，則提供免費升等與餐飲抵用券，打造儀式感滿滿的家庭假期。

和逸飯店•台南西門館主打親子友善設計，針對媽媽推出的「搭高鐵•和逸慕軒舒眠遊」住房專案，與BEING spa合作，雙人入住每晚4000元起，專案含早餐與療癒舒眠組，並提供7款3M舒眠枕任選，打造客製化好眠體驗。原價3300元的70分鐘「完美舒活芳香保養」SPA療程，專案加購價僅1688元；即日起至5月11日前參與官方Facebook活動留言，還有機會抽中高鐵半價乘車券及高鐵聯名香氛組，替旅程再添驚喜。

針對注重美食與空間的親子客群，和逸同步推出會員專屬「10年有禮 逸遊雙饗」住房專案，平日每晚3999元起，除雙人入住與早餐外，再贈500元Cozzi KITCHÉN餐飲抵用券、免費升等兩大床房型，並加碼招待1位成人免費入住，無論是小家庭還是三代同遊，都能輕鬆共享舒適空間與節慶大餐。

除了住房優惠，和逸台南西門館5月24、25日將舉辦「端午FUN龍舟」主題親子活動，包含趣味闖關、小小龍舟DIY與團康遊戲，透過寓教於樂的方式讓孩子認識傳統文化。活動每組799元，包含一位成人與一位孩童的活動資格，還附贈餐盒。當日中午12點至下午5點，Cozzi KITCHÉN親子餐廳亦同步推出主題餐點，包含清爽沙拉、義大利麵、特色燉飯與《熊熊遇見你》兒童套餐，滿足全家大小的味蕾。