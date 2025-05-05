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台南漁光島生活節人潮爆滿　市府籲母親節週末帶媽媽來Chill一波！

▲2025漁光島生活節上週末吸引大量人潮湧入，漁光橋擠滿散場人潮，宛如大型音樂盛典現場。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025漁光島生活節上週末吸引大量人潮湧入，漁光橋擠滿散場人潮，宛如大型音樂盛典現場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025漁光島生活節自5月3日起熱鬧登場，上週末吸引大量人潮湧入，現場人擠人盛況空前，甚至「沙灘都快看不見了」！市府估計5月4日散場時約湧入7萬人，漁光橋擠滿返程人潮，幸賴市府提前規劃，現場秩序良好，獲得民眾肯定。

台南市文化局呼籲，下週末適逢母親節，邀請市民「帶媽媽一起chill」，感受療癒又有藝術感的島嶼生活節。

南市府指出，今年漁光島生活節以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為三大主軸，首週末由美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組年輕世代熱愛的獨立音樂人接力開唱，吸引大量粉絲湧入，活動現場擠得水洩不通，網路上也流傳「漁光島看不到沙灘」的影片與照片。

▲2025漁光島生活節上週末吸引大量人潮湧入，漁光橋擠滿散場人潮，宛如大型音樂盛典現場。（記者林東良翻攝，下同）

為因應龐大人流，市府採「封島」管制，活動期間僅開放接駁車進出。市府已啟動交通應變機制，下週末將加設接駁公車專用道，並強化健康路、光州路口義交與交管配置，確保接駁順暢、疏運有序。文化局也將聯合警察局、交通局持續滾動調整，提升整體動線安全與便利性。

文化局指出，5月10日至11日適逢母親節，將推出主題活動「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，結合森林講唱會、親子互動、身心療癒與林中餐宴，營造沉浸式療癒空間，讓一家大小都能享受與自然共處的音樂時光。

▲2025漁光島生活節上週末吸引大量人潮湧入，漁光橋擠滿散場人潮，宛如大型音樂盛典現場。（記者林東良翻攝，下同）

此外，森林系「鯤森市集」與融合漁村記憶的「島民市集」也同步登場，搭配藝術旗幟計畫《島風喵喵轉》及充氣裝置「巷仔Niau × 漁光島森林」，讓藝術與自然無縫結合，帶給遊客耳目一新的感官體驗。

市府歡迎大家把握生活節最後一週，在這個專屬台南的小島上，與媽媽共享音樂、森林與藝術的美好時光。

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