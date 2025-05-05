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反清德復民主！　台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

▲台南市議會國民黨團召開記者會，批評民進黨發動大罷免並宣佈啟動罷免行動，招募志工支援林俊憲與王定宇罷免案。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團召開記者會，批評民進黨發動大罷免並宣佈啟動罷免行動，招募志工支援林俊憲與王定宇罷免案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近期民進黨推動多項罷免行動，台南市議會國民黨團5日召開記者會，批評總統賴清德的本命區台南是民主聖地嗎？並宣佈展開罷免立委林俊憲與王定宇的行動，號召支持者加入志工行列，並提供車馬費與餐費補助，擴大設定連署站點。'

▲台南市議會國民黨團召開記者會，批評民進黨發動大罷免並宣佈啟動罷免行動，招募志工支援林俊憲與王定宇罷免案。（記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團副書記長盧崑福、發言人蔡育輝、李中岑、蔡宗豪，王家貞和林美燕助理指出，黨團議員有錢出錢，有力出力，全面進入罷免林俊憲和王定宇戰備位置，自3月起台南市黨部副主委莊佔魁遭羈押迄今，黨工與志工頻頻遭檢方傳喚，甚至志工更在偵查庭上被察官痛罵，在偵查庭上怕的發抖，好不容易熬到離開偵查庭，卻在台南地檢署大門嚇得痛哭失聲，造成志工情緒受創。台南市議會國民黨團批評檢調淪為政治工具，並控訴民進黨藉由司法手段打壓異己，誓言將透過民主程式「反清德、復民主」。

國民黨台南市黨部與台南市議會國民黨團近日在立委謝龍介帶領下，全面啟動罷免連署行動，走入各地社區進行宣傳。謝龍介指出，美國高關稅政策導致台南中小企業受創，民進黨卻急於推動罷免，未顧民生疾苦。他並強調426凱道集會展現民意反撲，「總統民調雪崩」正是警訊。

此外，藍營人士也提及，政大連儂牆出現「反清德、復民主」「匪諜就在民進黨」等標語，代表基層民眾不滿情緒升高，認為應透過罷免讓民進黨正視民意。國民黨團也呼籲有志之士聯絡黨團議員服務處加入志工，合力推動罷免連署，展現人民對一黨獨大的反抗決心。

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