唱出家鄉的聲音！　台南18隊參戰全國鄉土歌謠賽奪6特優

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

113學年度全國師生鄉土歌謠比賽成績出爐，台南市18支隊伍參賽，共奪下6項特優、12項優等佳績，展現豐沛的本土文化底蘊，其中東區復興國小更以東南亞語系歌謠勇奪特優、成功二連霸，表現令人驚艷。

113學年度全國師生鄉土歌謠比賽日前圓滿落幕，台南市共有18支隊伍參賽，最終6隊榮獲特優、12隊拿下優等，成績亮眼。台南市長黃偉哲對此表示肯定，指出鄉土歌謠蘊含地方歷史與情感，是連結土地的重要載體，市府將持續推動多元文化教育，讓學子透過音樂認識家鄉、傳承文化。

教育局長鄭新輝表示，本次比賽展現台南多元語系文化，包括東南亞語系、台灣客語系、台語系與原住民族語言系皆有亮眼演出，許多學校更結合新住民文化元素，如融入越南、印尼、泰國等語言與樂器，呈現出文化融合的精彩風貌。

其中東區復興國小以東南亞語系演出再度拿下特優，成功蟬聯佳績。學生巧妙運用口技與肢體模擬熱帶雷陣雨、蟲鳴鳥叫等自然聲響，增添表演張力。校長陳茂盛指出，孩子們積極蒐集資料並反覆練習動物聲與身體打擊技巧，讓整場演出更具臨場感，是一次與文化深度對話的機會。

文元國小同樣表現出色，透過小道具與肢體語言展現客家歌謠韻味，深獲評審青睞。校長杜雨霖表示，學生歷經數月密集訓練，從語音、表情到整體節奏都反覆雕琢，孩子們在舞台上的自信與投入，正是這份榮耀背後最動人的力量。

台南市教育局表示，此次全國比賽不僅是音樂盛事，更是一場文化交融的饗宴，展現學生對在地與多元文化的理解與尊重，未來也將持續透過音樂教育推動文化交流與族群融合。