　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

唱出家鄉的聲音！　台南18隊參戰全國鄉土歌謠賽奪6特優

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

113學年度全國師生鄉土歌謠比賽成績出爐，台南市18支隊伍參賽，共奪下6項特優、12項優等佳績，展現豐沛的本土文化底蘊，其中東區復興國小更以東南亞語系歌謠勇奪特優、成功二連霸，表現令人驚艷。

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

113學年度全國師生鄉土歌謠比賽日前圓滿落幕，台南市共有18支隊伍參賽，最終6隊榮獲特優、12隊拿下優等，成績亮眼。台南市長黃偉哲對此表示肯定，指出鄉土歌謠蘊含地方歷史與情感，是連結土地的重要載體，市府將持續推動多元文化教育，讓學子透過音樂認識家鄉、傳承文化。

教育局長鄭新輝表示，本次比賽展現台南多元語系文化，包括東南亞語系、台灣客語系、台語系與原住民族語言系皆有亮眼演出，許多學校更結合新住民文化元素，如融入越南、印尼、泰國等語言與樂器，呈現出文化融合的精彩風貌。

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

其中東區復興國小以東南亞語系演出再度拿下特優，成功蟬聯佳績。學生巧妙運用口技與肢體模擬熱帶雷陣雨、蟲鳴鳥叫等自然聲響，增添表演張力。校長陳茂盛指出，孩子們積極蒐集資料並反覆練習動物聲與身體打擊技巧，讓整場演出更具臨場感，是一次與文化深度對話的機會。

文元國小同樣表現出色，透過小道具與肢體語言展現客家歌謠韻味，深獲評審青睞。校長杜雨霖表示，學生歷經數月密集訓練，從語音、表情到整體節奏都反覆雕琢，孩子們在舞台上的自信與投入，正是這份榮耀背後最動人的力量。

▲台南東區復興國小學生以東南亞語系歌謠榮獲特優，巧妙運用口技與肢體呈現自然聲響，成功蟬聯佳績。（記者林東良翻攝，下同）

台南市教育局表示，此次全國比賽不僅是音樂盛事，更是一場文化交融的饗宴，展現學生對在地與多元文化的理解與尊重，未來也將持續透過音樂教育推動文化交流與族群融合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」　專家：還有升值空
快訊／邱軍可以出來了！20萬交保
房租暴漲！碳佐麻里「高美店」宣布熄燈
新台幣猛升！　行政院經貿辦：台美關稅談判未觸及匯率議題
快訊／父母北上聽庭　邱軍媽媽道歉：請給他一個機會
他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊：今年好意外
火鍋店等白沙屯媽起駕！她「手腕突現2字」急問何意　網洗版狂猜
呂秋遠喊「只是受精卵」錄音檔曝光：跟老闆上床雙方都有錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

白沙屯移爐主、燒疏文惹議　張麗善曝心聲：惡黨雖多，不能勝一善

公園之都嘉義市　議員郭定緯呼籲重新檢視資源配置

「百斬計畫」奏效　加油站員工機警通報逮車手

防詐騙新武器！朴子警推桌遊讓長者學防詐騙技巧

寵媽首選！　和逸飯店台南西門館推SPA舒眠遊、親子FUN龍舟

唱出家鄉的聲音！　台南18隊參戰全國鄉土歌謠賽奪6特優

反清德復民主！　台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

府城志工隊參訪防災場館＋森林療癒　黃偉哲：志工是城市韌性的基石

台南漁光島生活節人潮爆滿　市府籲母親節週末帶媽媽來Chill一波！

台中國際室內自由車館落腳清水　拚5年內完工

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

白沙屯移爐主、燒疏文惹議　張麗善曝心聲：惡黨雖多，不能勝一善

公園之都嘉義市　議員郭定緯呼籲重新檢視資源配置

「百斬計畫」奏效　加油站員工機警通報逮車手

防詐騙新武器！朴子警推桌遊讓長者學防詐騙技巧

寵媽首選！　和逸飯店台南西門館推SPA舒眠遊、親子FUN龍舟

唱出家鄉的聲音！　台南18隊參戰全國鄉土歌謠賽奪6特優

反清德復民主！　台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

府城志工隊參訪防災場館＋森林療癒　黃偉哲：志工是城市韌性的基石

台南漁光島生活節人潮爆滿　市府籲母親節週末帶媽媽來Chill一波！

台中國際室內自由車館落腳清水　拚5年內完工

白沙屯移爐主、燒疏文惹議　張麗善曝心聲：惡黨雖多，不能勝一善

拖板車受困山路！吊掛一半脫鉤　撞破護爛「10m高墜落」雙向封閉

公園之都嘉義市　議員郭定緯呼籲重新檢視資源配置

迷客夏5／7起「非鮮奶飲品貴5元」　老賴紅茶今日先漲價

台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」　專家：還有升值空間

白沙屯媽祖狂退「180度忽然停駕」　金紙店老闆娘慌了！原因曝光

快訊／邱軍酒駕撞死運將！收押119天　法院裁定「20萬交保」

鄧麗君神秘遺作曝光！　「逝世30週年音樂會」時間地點一次看

月租50→196萬　「燒肉南霸天」起家厝6月熄燈

LIVE／台幣連日狂升　央行楊金龍上火線說明

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

地方熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽

金門金融機構超商成功攔阻詐騙案

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

台南七股住宅深夜火警15平方公尺雜物燃燒無人傷亡

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

《骨刺人生》開講！骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

漁光島生活節音樂X市集X藝術邀來台南慢活放空

台東環保局加碼推YouBike永續生活

房屋稅自住3戶內欲享1.2%稅率　6/2前辦竣戶籍登記

桃園通過舊違章修繕辦法　提供最基本居住權

「八田米」致敬灌溉英雄市府盼成總統府伴手禮

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

更多熱門

相關新聞

台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

針對近期民進黨推動多項罷免行動，台南市議會國民黨團5日召開記者會，批評總統賴清德的本命區台南是民主聖地嗎？並宣佈展開罷免立委林俊憲與王定宇的行動，號召支持者加入志工行列，並提供車馬費與餐費補助，擴大設定連署站點。

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

台南文學季登場！6月西竹圍之丘打造文學市集

台南文學季登場！6月西竹圍之丘打造文學市集

台灣鳳梨飄香日本校園黃偉哲盼擴大台南果品國際市場

台灣鳳梨飄香日本校園黃偉哲盼擴大台南果品國際市場

男室友裝針孔攝她裸露影像　還用Face ID解鎖轉私密照

男室友裝針孔攝她裸露影像　還用Face ID解鎖轉私密照

關鍵字：

台南全國鄉土歌謠特優

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

2026年放假116天「請假攻略曝」

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面