台南文學季登場！黃偉哲提「乏不能乏文學」　6月西竹圍之丘打造文學市集

▲台南文學季正式啟動，黃偉哲強調「乏不能乏文學」，盼激發更多市民創作熱情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台南文學季正式啟動，5日舉行記者會，由市長黃偉哲親自主持，宣佈自5月至8月將舉辦一系列以文學為核心的跨界活動，從創意朗讀、文學擂台到理髮廳詩句展出，讓文學走進生活，豐富市民文化體驗。

黃偉哲以「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣老師的理念，強調本屆文學季涵蓋五大主題，連結舊時光與新世代，不僅延續「台南文學獎」與「葉石濤小說獎」的傳統，也開創更多創意路徑。他感謝策展團隊投入，並期許文化之都台南在邁過400年歷史後，繼續激盪多元文學風貌。

文化局指出，今年五大主題活動包含：「舊時光的語調─創意朗讀競賽」、「新時代的爭鋒─文學擂台」、「現在與未來─台南文學營」、「文學實驗室」與「文學×生活推廣計畫」。開幕活動將於6月7、8日在西竹圍之丘舉行，除邀請學生與民眾詮釋歷屆得獎作品，也邀漫才團體「暴羅WALK」、「漫才少爺」、「福狸男孩」登台對話台南文學，現場更設有30攤文學主題市集，融合書店、文創、美食與互動體驗，打造活力聚落。

「台南文學營」分為兩梯次，首梯「文學日常─感受與現在」將於6月14至15日舉行，由《花甲男孩》作者楊富閔領軍，邀請鄭順聰、陳德政、謝金魚等人授課；第二梯「文學趨向─進擊的未來」於7月5至6日登場，作家王浩一召集林庭毅、騷夏、蘇凌等新銳創作者，探討當代表達與未來趨勢。

此外，「文學實驗室」跨足舞蹈、電影、料理、戲劇與茶香書寫，邀請李昂、周章佞、馬世芳等人共同參與，展開一場感官與思想交織的探索。「文學×生活推廣計畫」則走入街區，在10家在地理髮廳展出台南作家佳句，讓閱讀成為生活日常的一部分。

市府同步宣佈，第15屆台南文學獎徵件至7月31日止，主題為「當風吹過南城」，開放投稿短篇小說、詩、散文、劇本等九大類，並推出多場講座與走讀活動，鼓勵市民用文字描繪家鄉風景。

第5屆葉石濤短篇小說文學獎也自5月1日至7月31日徵件，凡具中華民國國籍、在指定期間內發表、2萬字以內作品皆可參加，首獎獎金高達30萬元，歡迎各界創作者踴躍投件。更多活動詳情與報名資訊，請上「台南文學季」臉書粉絲專頁查詢。