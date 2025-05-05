台灣鳳梨飄香日本校園　黃偉哲盼擴大台南果品國際市場

▲台南金鑽鳳梨外銷茨城縣供3.3萬學童午餐水果，黃偉哲出席鳴謝農業部與日方協力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南金鑽鳳梨再度飄香日本校園！農業部5日在麻豆綠園牧場舉辦「台灣鳳梨輸銷日本供學童營養午餐記者會」，宣布2025年再度外銷茨城縣5市92所中小學，供應逾3.3萬名學童午餐水果，台南市長黃偉哲出席感謝農業部支援，並強調這不僅是物產輸出，更是深化國際城市交流的具體展現。

黃偉哲市長指出，台南果品品質優良，鳳梨、文旦、火龍果等接連獲得日本市場青睞，這次茨城縣採購台南鳳梨供學童午餐，不只讓孩子吃得安心，也為果品建立口碑，未來有望進軍日本超市。他也現場致贈剛亮相的「八田穗越」八田米，給茨城縣笠間市台北辦事處長坪井勇樹，紀念八田與一技師對嘉南大圳的貢獻，也象徵台日友好延續。

農業部次長胡忠一說，台灣自108年起與日本笠間市合作學童午餐食材，今年邁入第7年，此次輸日鳳梨總量近3公噸，涵蓋水戶市、石岡市、大子町、笠間市、守谷市等地，為台日食農教育及文化交流再添佳績。

農業局長李芳林則指出，這批鳳梨來自品質穩定的台南產地，並透過具備速凍技術的綠園牧場加工處理，製作成冷凍截切果品，除了保有風味，也便於運輸與儲存，能靈活因應學校供餐需求。未來也將持續強化加工能量與外銷通路，讓更多台南果品走向國際。

今日記者會嘉賓雲集，包括農業部次長胡忠一、農糧署長姚士源、台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏、綠園牧場總經理林揚瑲等人，另有立委郭國文、林俊憲與陳亭妃服務處代表、市議員尤榮智、陳秋宏及多位議員服務處出席，見證台南農業跨海好消息。