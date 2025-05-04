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美人妻遭誘殺「凶手竟是她律師」！　犯案原因太離奇

▲▼美人妻慘遭誘殺「凶手竟是她律師」　犯案原因太離奇。（圖／翻攝臉書、威廉森郡）

▲愛莉莎離婚官司前一天，遭律師引誘到辦公室外殺害。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州婦女艾莉莎（Aliza Sherman）正在打離婚官司，卻在開庭前一天，突然遭到刺殺身亡。更令人震驚的是，凶手竟是她的律師葛列格里（Gregory Moore），為了阻止案件審理，才會痛下殺手。

2013年3月，葛列格里傳訊息給死者，相約當天下午4時30分在他的辦公室外見面，還特地提醒對方，出發過來之前記得講一聲。未料，艾莉莎在克里夫蘭（Cleveland）市中心的辦公大樓外等候時，突然遭人從後方靠近，狠刺10多刀而亡。

CNBC引述起訴書報導，儘管監視器拍到一名蒙面男子逃離現場，當局卻直到今年5月2日才逮捕嫌犯。調查結果顯示，葛列格里身為死者的律師，卻試圖阻止她的離婚審判繼續進行下去，並且為此謀殺客戶。

▲▼美人妻慘遭誘殺「凶手竟是她律師」　犯案原因太離奇。（圖／翻攝臉書、威廉森郡）

▲葛列格里被指控，為了阻止案件審判，痛下殺手。（圖／翻攝威廉森郡監獄）

儘管通聯紀錄顯示，艾莉莎喪命後，葛列格里仍多次打電話、傳訊息給死者，但調查人員認為，這些都是為了誤導外界而製造出來的假象，目的是讓大家以為，律師對這起謀殺案毫不知情。

除了謀殺客戶，葛列格里還涉嫌在自己需要出庭的日子裡，向法院寄送炸彈威脅，同樣是為了逃避他參與的訴訟程序，目前正在接受獨立調查。

事實上，早在2017年，葛列格里就承認，因為艾莉莎謀殺案接受調查時，不僅偽造文書，還對當局提供誤導性陳述，進而造成恐慌。如今，他又被起訴1項加重謀殺罪、1項共謀罪、6項謀殺罪和2項綁架罪。

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