呂秋遠業界名聲差「在外卻零負評？」　她吐原因：很可怕

▲知名網紅律師呂秋遠近日捲入私生子與逼迫墮胎風波。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

文／CTWANT

知名網紅律師呂秋遠近日捲入私生子與逼迫墮胎風波，形象大受打擊。事件引發外界質疑：「為何一名在業界評價不佳的公眾人物，外界卻毫不知情？」對此，家醫科醫師王姿允在臉書發文揭露背後原因，直言「網路人設很可怕」。

王姿允指出，「他在業界的評價是真的不好，但為什麼委託人都不知道？」這樣的疑問其實並不難解答。她認為，只要有足夠的流量與話語權，即便是「沒憑沒據空口白話」，也能煽動輿論，讓一群人去討厭一個根本不認識的人；反之，只要發言立場「政治正確」，例如聲援弱勢、說大家愛聽的話，也能快速累積一票盲目支持者。

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對於為何這類爭議人物過去很少有負評出現，王姿允解釋：「受害者通常是弱勢，沒錢、沒時間、沒心力，最怕就是講真話挨告。」即便有法律扶助，對於許多為了生存而忙碌的人來說，「哪有時間在為自己討回正義？有些人連生存都是問題，還管名譽？」

王姿允更分享自身經歷。她透露，自己在2019年剛創業、粉專追蹤數僅數千人時，曾被一名擁有5萬追蹤的網紅在節目上公開影射個人私事。「那個影射的程度，只要認識我就知道她在講我，親朋好友還主動私訊問我到底哪裡得罪她。」她坦言，當時正處於事業草創與家庭變動的低谷，「連我一個醫師都覺得很困難為自己討回公道，只能選擇放下，更何況是一般人？」

王姿允感慨，社群平台是一個低成本卻高影響力的言論場所，「只要有聲量，就能主導輿論風向」，也因為這樣的認知，她選擇用自己的專業與平台「為那些沒有聲量的人發聲」。

不過王姿允也坦言，她並非爆料公社，無法一一查證每位當事人的情況，「我也沒有查核的力氣，所以只有能夠接受記者訪問或我看到可信的白紙黑字證據，我才能夠揭露。」王姿允最後強調：「人生軌跡中做過的事、寫過的文都會留下。如果妳遇到痛苦而無人可以幫忙的時候，就寫下來，我相信總有天會被看到，守得雲開見月明。」

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