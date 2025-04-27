日本人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩　她崩潰離婚

▲日本人妻遭婚內強暴，最終選擇離婚獨自扶養6個孩子。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名人妻因為遭到婚內強暴，且丈夫拒絕配合避孕，也不同意墮胎，導致她11年內連生了6個孩子。每當她向丈夫表達不想生小孩，或是拒絕發生性行為時，就會遭到對方家暴。甚至當她因罹患子宮疾病需要手術時，丈夫竟馬上詢問醫生，「何時才可以恢復性行為？」讓醫護都不敢相信。而她直到37歲才終於決定擺脫這段關係，選擇離婚。

根據ABEMA TIMES報導，40歲的日本女子Kaori（化名）22歲時透過網路交友軟體認識前夫，兩人隨後同居1年後便結婚，沒想到結婚後卻陷入「婚內強暴」的地獄生活。Kaori表示，從同居時期開始，幾乎沒有一天能夠逃過性行為，婚後甚至變本加厲，有時一天必須配合前夫多達3次的性行為。

不僅如此，前夫還拒絕避孕，導致她在結婚的前3年就生下了3個孩子。她因懷孕生子、育兒感到體力耗盡時，曾向丈夫表示，「不想再懷孕生子」，卻因此遭到對方暴力毆打，甚至被強行束縛，偷拍不堪畫面。

儘管身心俱疲，但Kaori身邊的人卻將她的痛苦當成「甜蜜的愛情故事」，讓她感到求助無援。即便Kaori懷孕生產，對方也不放過她，甚至逼迫她在臨盆前一天和生完孩子出院當日發生性行為。

她嘗試過多種方式逃避，例如躲進衣櫥過夜、反鎖廁所、與孩子同床等，但依舊無法逃脫丈夫的控制。當Kaori因為罹患子宮疾病需要動手術時，她的丈夫竟然詢問醫生，「什麼時候才可以恢復性行為？」，絲毫不在乎她的身體。她最終在37歲那年鼓起勇氣離婚。

離婚後的她，獨自一人帶著6個孩子展開單親生活，還必須邊打工邊扶養年齡介於7到18歲的子女。

專家指出，日本避孕普及率低，使用口服避孕藥（Pill）或子宮內避孕器（IUS）的人僅占約4%，其餘96%的女性，往往要靠男方配合避孕，一旦對方不開心，就不得不承擔可能懷孕的後果。再加上日本法律規定墮胎需要配偶同意，導致女性即便不想生，也無法終止妊娠。