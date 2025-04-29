中國留學生殺害女室友！「遺體塞進工具箱」放陽台10個月

▲趙陽將顏瓊殺害以後，又將顏瓊的遺體塞進工具箱裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

澳洲一名中國女留學生顏瓊（音譯：Qiong Yan），遭疑似室友趙陽（音譯：Yang Zhao）殺害後藏屍於住處陽台的工具箱中，直至約10個月後才被警方發現。死者母親出庭作證表示，女兒生前每天透過微信報平安，「她每天都會說她很安全」。

本案於2020年9月發生，顏瓊當時29歲。她的遺體於2021年7月在昆士蘭州漢密爾頓的公寓陽台工具箱中被發現。

嫌犯趙陽否認謀殺罪，僅承認不當處理屍體的指控。檢方指出，趙男在犯案後長達10個月間，持續使用顏女手機冒充其本人，不僅騙取顏母匯入40萬澳幣（約新台幣824萬元），還將其中20萬（約新台幣412萬元）轉入自己的帳戶，甚至把顏瓊名下、價值約30萬元（約新台幣618萬元）的保時捷休旅車轉到自己名下。

警方指出，趙男此期間多次發訊息給死者親友，並對警方謊稱顏女人在墨爾本。死者的母親證實，自2020年9月最後一次視訊後，她與女兒聯絡漸少，最終懷疑對話者並非女兒本人。她曾收到一段女子手撫貓的影片，而貓與女兒飼養的相符。

庭訊中，警方作證指出，2021年7月逮捕趙男時，他曾詢問是否會被判死刑，並表示「我不後悔」。他還問警方，「我演得怎麼樣？你們知道嗎？」警方則回「知道」。

一名女探員表示，她進入趙男漢密爾頓住處時，在陽台發現一個黑色工具箱，上方還放有祈福用的香囊。她打開工具箱後，立刻聞到屍臭，並發現箱內有一隻人腳。目前審判仍在進行中。