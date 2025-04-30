無良律師當詐團內鬼！助手機「遠端重置」滅證　上演偵查大公開

▲新竹地檢署近日偵破一起同夥滅證與律師洩密的案件。（圖／記者王致凱攝）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹地檢署偵辦一起詐欺案件時，發現其辯護律師徐姓男子違反「偵查不公開」原則，進而使詐騙集團上層得知檢方最新的偵辦進度與掌握證據，嚴重影響辦案，新竹地檢署今(30)日，依法起訴律師徐男與獲密通知集團上層的黃男。

起訴書指出，黃男與林男兩人為朋友，黃男曾因違反槍砲刀械條例找來律師徐男幫他辯護；而林男則因涉此件詐欺案，同樣聘請徐男替他辯護。

2024年8月14日，警方前往林男住處搜索時，查扣了一支內存重要證據的手機。黃男得知此事後，利用Facetime聯絡一名不詳人士，使該支手機被「遠端重置」，讓警方無法取得裡面的資料，藉此幫助林男隱匿犯罪事實。

而在檢方持續偵辦該詐欺案的同時，2024年9月18日晚上7時許，律師徐男與黃男在新竹地院附近會面，徐男把警方偵查的細節，包括林男手機裡與女友對話內容、涉及大量現金等犯罪事證，一一告知黃男。此舉已嚴重違反「偵查不公開」原則，干擾偵查。

黃男聽聞後，馬上聯絡詐騙集團上游成員。而這些洩漏的偵查資訊，隨後又進一步流傳到詐團的「水房負責人」唐男，讓詐團上層得以知道警方辦案進度與掌握證據。檢警之後查緝唐男到案，並在其手機內Telegram對話紀錄中，查到這些洩密與滅證的內容，整件事情才被揭露。

檢察官痛批徐男，其身為律師，理應清楚偵查的內容不能隨便透露，更不該在警方還在追查詐騙集團上層時，把內情告訴外人。他這樣的行為，讓羈押避免案件被干擾的用意失效，已嚴重違法，且違背律師的職業倫理。但考量徐男並非和詐騙集團直接掛勾的律師，且後續已坦承犯行並全數退還律師費，建請法院依法量處適當之刑。

新竹地檢署強調，律師在刑事程序中肩負保障人權之責，雖依法可取得偵查資訊，但亦應嚴守保密義務。此次案件突顯維護「偵查不公開」制度的重要性，以防止證據滅失與共犯串供，確保偵辦順利，維護司法正義與社會信任。