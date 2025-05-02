涉藏匿傅崐萁管家50萬交保　律師嗆記者：你是神經病喔

▲律師張睿文（左）涉藏匿傅崐萁管家，以50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

國民黨立委傅崐萁的管家李慶隆，因涉入「競選小物」賄選案，逃到律師張睿文的事務所後人間蒸發。檢方懷疑律師張睿文涉嫌隱匿藏匿犯人罪，檢調2日約談張睿文到案後，諭令50萬元交保，同時對李慶隆發布通緝。對此，張睿文看到記者後直接嗆，「你是神經病喔，我為什麼要藏匿人犯」。

律師張睿文以50萬元交保後，看到記者正在拍攝便表示，「拍我幹嘛？這是在幹嘛？跟我有什麼關係，你在幹什麼？」

記者回正在拍攝，並訪問張睿文是否有藏匿人犯。對此，張睿文氣憤地說，「神經病喔，你是神經病喔，我為什麼要藏匿人犯？我為什麼要藏匿人犯？」

面對記者提問為何會以50萬元交保，張睿文表示，「這（是）檢察官的錯」。另外，張睿文的車停在張睿文律師事務所地下室停車場，她則嗆「你為甚麼知道？你又知道了，你是檢察官的太上皇喔？」隨後要求身邊的友人對記者拍照，「幫我拍照，我看這兩個人是甚麼東東」。

▲▼記者詢問是否有藏匿人犯。對此，張睿文嗆「你是神經病喔」。（圖／記者劉昌松攝）



回顧此案，有民眾向檢調告發，指傅崐萁涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，而這些競選小物是由前花蓮縣觀光處長蘇意舜的「戰天下有限公司」銷售，製作經費可能來自陸資，涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等多項罪名。

台北地檢署收案後，首先在2月27日指揮調查局北機站，前往搜索蘇意舜和戰天下公司等5個地點，並在3月11日、14日分別搜索傅崐萁管家李慶隆的台中、花蓮住居所等3處，其中李慶隆曾在11日到案接受偵訊。

但檢調先後在4月8日、11日通知並傳喚李慶隆到案訊問，李慶隆卻都沒有現身，調查局北機站發現，李慶隆的車子竟然就停在張睿文律師事務所地下室停車場，且疑似為了躲避其他住戶注意，刻意卸除車子的前、後車牌。

檢調追查發現，李慶隆在首度應訊後隔天(3月11日)深夜，就與律師事務所的李姓員工一前一後，分別開車進入事務所地下室停車場，檢察官懷疑律師張睿文刻意隱匿李慶隆行蹤，向法院聲請核發搜索票，搜索律師事務所並將張睿文、李姓員工約談到案後，依《刑法》藏匿隱蔽犯人罪嫌，諭令張睿文交保50萬元，林姓員工則請回。